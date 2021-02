La série Kingdom Hearts débarque sur PC exclusivement via l’Epic Games Store le 30 mars prochain

Coup de tonnerre, la première grosse annonce de ce Epic Game Store Showcase concerne la série Kingdom Hearts qui arrive pour la première fois sur PC. On ne s’attendait pas du tout à ça.

Surprise : Kingdom Hearts sur PC

Depuis la sortie du premier Kingdom Hearts en 2002 sur PS2, la série de Square Enix, chapeautée par Tetsuya Nomura, est passée par tous les supports (consoles et mobiles) sauf le PC. Epic Games vient de frapper un grand coup dans le domaine des exclusivités puisque toute la série débarquera le 30 mars prochain sur la plateforme.

Nous aurons donc droit à Kingdom Hearts I.5 + II.5 HD ReMIX, Kingdom Hearts II.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III, et même le jeu de rythme spin-off Kingdom Hearts Melody of Memory. Sachant que les compilations regroupent de nombreux titres, vous aurez accès à tout le catalogue de la franchise d’un seul coup (sauf jeux mobiles bien sûr).

Pour rappel, ce mélange entre le monde de Disney et l’univers du RPG japonais vous embarque dans une aventure aux côté de Sora et de ses amis. En plus d’explorer des mondes bien connus comme Aladin, le Roi Lion, La Reine des neiges, et bien d’autres, vous devrez combattre de nombreux dangers à l’aide d’une épée prenant la forme d’une clé. Si vous vous lancez, on vous conseille de bien vous accrocher car l’histoire est bien plus alambiquée qu’il n’y parait.

On ne peut qu’imaginer l’énorme chèque qu’a dû signer Epic Games pour obtenir une telle exclusivité de la part de Square Enix. On ne sait toutefois pas encore si celle-ci sera temporaire ou non.