Kingdom Come Deliverance II est jouable gratuitement sur Steam, mais pour une durée limitée

Des réductions sur le jeu sont aussi proposées

Pour amasser le plus de votes, il est nécessaire d’avoir une large communauté. Et quoi de mieux pour l’agrandir que de proposer le jeu gratuitement ? L’éditeur de Kingdom Come Deliverance II nous fait en effet la belle surprise de rendre le titre gratuit… pour une durée limitée.

C’est un gros week-end de jeu qui vous est offert, puisque Kingdom Come Deliverance II est jouable gratuitement dès maintenant sur Steam, jusqu’au 10 novembre prochain à 19 heures. Il s’agit là du jeu complet, ce qui veut techniquement dire que vous pouvez le terminer sans rien avoir à débourser, à condition de consacrer votre week-end exclusivement aux aventures de Henry et de speedrunner le tout (n’hésitez pas à vous aider de notre guide complet pour cela).

Sachez que le jeu est aussi proposé pour un week-end « gratuit » sur Xbox Series, mais les guillemets sont de rigueur étant donné que cela est encadré par les Free Play Days, qui nécessitent un abonnement Game Pass pour en profiter. De plus, ce week-end offert s’accompagne de tout un tas de réductions sur le jeu et ses DLC, avec un -40% sur l’aventure de base.