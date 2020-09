Kerbal Space Program : Enhanced Edition Complete est dispo sur consoles

L’actualité autour de Kerbal Space Program (ou KSP pour les intimes) est assez calme ces temps-ci, en dehors du report du second épisode, qui a par ailleurs changé de développeur en cours de route. On notera néanmoins qu’après avoir collaboré avec l’Agence Spatiale Européenne, le premier opus a désormais droit à une édition complète sur PlayStation 4 et Xbox One.

Tout le contenu disponible à la même adresse

Bien loin de No Man’s Sky et autre Star Citizen, Kerbal Space Program propose pourtant, à sa façon, de partir à la conquête de l’espace. La différence, ce coup-ci, c’est que le joueur est aux commandes d’un véritable programme spatial qui, en dépit de son air benêt, va devoir composer avec des lois physiques se voulant très réalistes. Disponible sur PC depuis près de huit ans, le titre de Squad a depuis eu droit à une sortie sur consoles, puis à une Enhanced Edition.

Cette semaine, la Enhanced Edition revient sous-titrée d’un Complete. Une nouvelle version proposée à 59,99 euros, embarquant la totalité du contenu proposé en DLC sur PC. À savoir le pack Breaking Ground, qui ajoute de nombreuses possibilités une fois posé sur une planète, mais surtout le génial Making History Expansion qui permet de revivre différents moments forts de l’exploration spatiale humaine ainsi que de façonner ses propres missions et de les partager.

Kerbal Space Program : Enhanced Edition Complete est disponible dès maintenant sur PlayStation 4 et Xbox One.