Kerbal Space Program 2 n’est plus développé par Star Theory Games

Il y a environ deux semaines, Kerbal Space Program 2 annonçait son report par l’intermédiaire de ce que l’on pensait être un tweet des membres de Star Theory Games. Il aurait été plus juste de dire d’une partie des anciens développeurs du studio américain.

Selon une enquête de Jason Schreier pour Bloomberg, ce dernier n’existe plus depuis le 4 mars après que Take-Two Interactive lui ait retiré le projet en décembre 2019, soit quelques mois seulement après sa présentation à la Gamescom.

Un développement qui n’allait pas dans le sens de Take-Two

Dans son article, l’ancien journaliste de Kotaku explique que les fondateurs de Star Theory Games, Bob Berry et Jonathan Mavor, étaient en discussion avec l’entreprise américaine pour se faire racheter mais les négociations n’ont jamais abouti.

Take-Two, par l’intermédiaire de Michael Cook, le producteur exécutif de Private Division, son label d’édition indépendant, a donc décidé de reprendre le projet en interne, prétextant un développement qui n’allait pas dans la direction souhaitée : « Ça a été une décision incroyablement difficile à prendre pour nous mais elle est devenue nécessaire lorsque nous avons senti que les circonstances commerciales pouvaient compromettre le développement, l’exécution et l’intégrité du jeu. »

Depuis le mois de février, la simulation spatiale est entre les mains d’Intercept Games, une nouvelle entreprise créée par Private Division et composée de moins de la moitié des trente employés qui travaillaient au sein de Star Theory Games. Parmi eux, on retrouve des noms connus comme le nouveau directeur du studio Jeremy Ables, le directeur créatif Nate Simpson et le producteur Nate Robinson.

Kerbal Space Program 2 sortira à l’automne 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.