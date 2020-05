Annoncée à la Gamescom 2019 et prévue pour sortir à la fin de l’année fiscale en cours, soit fin mars 2021, la simulation spatiale Kerbal Space Program 2 est repoussé à l’automne 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.

Une conquête spatiale qui demande plus de temps

Sur le compte Twitter officiel du jeu, les développeurs de Star Theory Games, anciennement appelé Uber Entertainment, ont l’ambition de concevoir « la meilleure et la plus authentique suite de Kerbal Space Program » et ont déclaré ceci : « Avec la crise sanitaire touchant actuellement le monde entier, nous sommes confrontés à de nombreux défis qui requiert plus de temps pour itérer, créer, tester et rendre Kerbal Space Program 2 aussi bon que possible. »

Le studio américain a également précisé « qu’il continuerait de nous tenir informés avec de nouvelles vidéos, des blogs de développeurs et d’autres contenus pour partager leurs progrès jusqu’au lancement » du titre.

Heads up Kerbonauts, we've a message from mission control for you.#KSP2 pic.twitter.com/aa1aTEloXG — Kerbal Space Program (@KerbalSpaceP) May 20, 2020

Edité par Private Division, Kerbal Space Program 2 sortira à l’automne 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.