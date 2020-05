Kerbal Space Program collabore avec l’agence spatiale européenne

Méconnu du grand public, mais particulièrement apprécié des amoureux de l’astronomie, Kerbal Space Program est étonnamment parvenu à trouver son public, et ainsi à prospérer. Un second volet est même en marche chez les équipes de Private Division (à qui l’on doit notamment The Outer Worlds). Ce qui n’empêche pas Squad, développeur du premier volet, de continuer à travailler sur ce dernier, notamment vis à vis de correctifs qui viennent régulièrement améliorer l’expérience. L’info du jour est néanmoins inédite.

Quand l’ESA rencontre KSP

Les collaborations dans le monde du jeu vidéo, c’est une chose assez courante, mais relativement fermée. On entend souvent parler d’associations entre deux univers vidéoludiques, notamment For Honor et Prince of Persia récemment, mais il est assez rare que le média s’ouvre à un autre. Et il l’était encore plus que la communauté scientifique se penche sur l’expérience gaming, du moins jusqu’à très récemment, avec par exemple Borderlands Science, un mini jeu dans Borderlands 3 visant à aider la recherche sur les maladies intestinales.

En juillet, une autre collaboration improbable va voir le jour. La European Space Agency (ou Agence Spatiale Européenne pour les anglophobes) travaille en effet de concert avec Squad sur deux missions inédites à destination de Kerbal Space Program. Des missions que connaissent d’ailleurs bien les amoureux de l’actualité de l’espace. En effet, elles ne sont autres que BepiColombo, qui visera à explorer la surface de Mercure, et Rosetta, une sonde parvenue à récupérer des échantillons d’une comète.

Disponibles dès le premier juillet sur la version PC de Kerbal Space Program, ces deux missions seront totalement gratuites. Elles devraient par ailleurs connaître une sortie sur les moutures PS4 et Xbox One plus tard dans l’année.