Kena Bridge of Spirits : Une aventure à faire absolument ? Test en vidéo

Annoncé lors de la toute première conférence dédiée à la PlayStation 5, Kena Bridge of Spirits a rapidement attiré les regards. Son esthétique à la Pixar et ses animations chatoyantes y sont pour beaucoup, et il est rapidement devenu l’un des titres les plus attendus de cette fin d’année. Le titre est maintenant sorti, l’occasion pour nous équipe de faire le point dessus.

Vous retrouverez ainsi notre avis définitif dans ce test en vidéo et on peut vous le dire, il s’agit effectivement une aventure magnifique. En complément, vous pouvez aussi retrouver notre guide complet de Kena Bridge of Spirits, avec notamment, l’emplacement de tous les Rots, ces mignonnes créatures qui nous suivent. Quant au jeu, sachez que Kena Bridge of Spirits est déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.