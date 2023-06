Jumanji: Aventures Sauvages nous fait repartir à l’aventure avec The Rock et sa troupe

Un épisode davantage dans l’esprit de la saga ?

On remarquera tout d’abord que ce Jumanji: Aventures Sauvages se démarque du précédent jeu de la saga grâce à son choix de caméra avec une vue plus aérienne, avec même quelques séquences en 2,5D, tandis que les armes à feu ou autres arbalètes ont été mises au placard.

Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar et Shelly Oberon sont tout de même de retour, toujours sous les traits de Dwayne « The Rock » Johnson, Karren Gillan, Kevin Hart et Jack Black. Notre troupe devra partir en quête du Joyau de Jumanji, qui peut les aider à retourner chez eux, dans leur vrai corps.

On nous promet un jeu quatre fois plus grand que le précédent, avec de nombreux niveaux différents et toujours un focus sur l’aspect coopératif, même si le titre est aussi jouable en solo. Chaque personnage pourra être personnalisé avec des compétences uniques et des objets spéciaux pourront être débloqués en chemin.

Jumanji: Aventures Sauvages est prévu pour le 3 novembre prochain sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.