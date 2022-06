Accueil » Actualités » JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R : La démo est disponible maintenant sur PS4 et PS5

Les fans de JoJo’s Bizarre Adventure qui possèdent une console PlayStation s’apprêtent d’ores et déjà à passer un excellent week-end, placé sous le signe de la baston. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R n’arrivera qu’en septembre, mais il offre aujourd’hui une première démo qui est disponible en accès anticipé sur PlayStation 4 et 5, avant d’arriver plus tard sur les autres plateformes.

4 personnages à l’essai

Cette démo de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R est donc d’ores et déjà disponible pour les joueurs et joueuses PlayStation, qui peuvent donc se coller quelques mandales en s’essayant au mode Versus du jeu, qui comprend ici 4 personnages pour cet essai gratuit, à savoir :

Jonathan Joestar

Jotaro Kujo

Jolyne Cujoh

DIO

Le mode en ligne est activé afin de pouvoir combattre des opposants du monde entier, et un mode entrainement est aussi de la partie pour perfectionner ses combos. Cet accès anticipé à la démo sera disponible jusqu’au mercredi 22 juin à 9h, alors ne tardez pas trop si vous souhaitez essayer le jeu.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sera disponible dès le 2 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.