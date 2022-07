Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle R : Tout savoir sur le remake en 5 minutes

Annoncé plus tôt dans l’année au cours d’un State of Play, Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle R est un remake du jeu du même nom (sans le R) sorti il y a quelques années. Un retour auquel on ne s’attendait pas, et pourtant, le jeu de combat 3D profitera de cette nouvelle sortie pour améliorer son gameplay, apporter des nouveautés et compléter son casting.

Si vous souhaitez en savoir plus, on vous résume tout ce que l’on sait dessus en vidéo. Cinq minutes pour un tour d’horizon des ajouts et des changements apportés à ce remake. Rappelons que JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R est prévu pour le 2 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.