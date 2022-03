JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R est un jeu de combat développé par CyberConnect 2 et édité par Bandai Namco. Il s'agit d'un remake du jeu de combat de 2014 adaptant le manga de Hirohiko Araki. Mais le gameplay a droit à quelques retouches pour dynamiser son rythme mais aussi un système de partenaire qui peut aider votre personnage lors des affrontements. On compte d'ailleurs 50 combattants jouables, soit une dizaine de personnages inédits. Certains comme celles et ceux de la partie 6 ont droit à un nouveau doublage pour retrouver les voix des récentes adaptations en anime.