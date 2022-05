JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R : Une date, une démo, et une édition collector au programme

Sorte de nouvelle version du jeu de combat JoJo, ce JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R s’est présenté il y a peu de temps pour nous parler de ses nouveautés, tout en nous promettant une sortie durant l’automne. Mais Bandai Namco et CyberConnect 2 ont aujourd’hui une bonne nouvelle à nous annoncer, puisque le titre arrivera finalement un peu plus tôt, comme on le découvre dans le dernier trailer en date, riche en informations.

Une édition collector qui devrait vite se vendre

Ce nouveau trailer met tout d’abord 4 nouveaux personnages en avant, à savoir Robert E.O Speedwagon, Mariah, Pet Shop et Diego Brando, qui rejoignent donc le casting déjà bien fourni du jeu.

On apprend alors que ce JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sera disponible dès le 2 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une démo sera bientôt disponible sur PS4 et PS5, avec la possibilité de jouer en ligne, mais aucune date n’a été annoncée.

Dans le même temps, l’édition collector du jeu a été présentée, pour le moment réservée au Bandai Namco Store. Pour 109,99 €, vous obtiendrez le contenu suivant :