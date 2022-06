Annoncé en début d’année, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R est la prochaine adaptation de manga/anime développé par le studio CyberConnect2 (Naruto Ultimate Ninja Storm) en collaboration avec Bandai Namco. Il y a quelques jours, le jeu nous avait donné rendez-vous à la rentrée en annonçant sa date de sortie tout en dévoilant une édition collector. Aujourd’hui, les précommandes sont lancées.

Où précommander JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ?

Remake du jeu de combat sorti en 2014, avec plusieurs retouches majeures, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R proposera plus de 50 personnages jouables. Avant tout adressé aux amateurs de la licence et à celles et ceux qui aiment les jeux de combat, le titre sortira sur à peu près toutes les plateformes.

Aujourd’hui, les précommandes pour la version physique, dans sa version standard, viennent d’ouvrir. Amazon est le premier revendeur à ouvrir le bal, en ouvrant ses précommandes à une cinquantaine d’euros.

Edition standard

Cette édition standard propose simplement le jeu dans sa version physique avec un disque. Voici où précommander JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R sur Amazon :

Edition collector

Il existe aussi une édition collector, annoncée il y a quelques jours. Celle-ci regroupe différents goodies, à savoir :

Le jeu en physique dans une boîte collector

Une figurine de Jolyne Cujoh de 26 centimètres de la série Grandista

Une plaque avec le numéro de prisonnier de Jolyne Cujoh

Le Season Pass comprenant 4 personnages jouables et des tenues

Malheureusement, cette édition collector part très vite. Elle peut être trouvée sur le Store de Bandai Namco (en rupture de stock au moment de cet article), et elle vient d’être listée chez Amazon. Nul doute qu’elle refera surface prochainement, au moins chez les revendeurs tiers, mais il faudra sans doute être réactif. A noter qu’elle est vendue à 109.99€.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R est attendu pour le 2 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch.