JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R dévoile 3 personnages

Bandai Namco avait promis plus d’informations à propos de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R lors d’un showcase qui aura lieu demain matin mais on a déjà droit à une nouvelle bande-annonce consacrée aux parties 4, 6 et 8 qui dévoile même de nouveaux personnages.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R aura au moins un perso inédit

Bon, on dit nouveaux mais c’est plus deux emprunts à Eyes of Heaven et le premier combattant totalement inédit de ce remake. En effet, on a droit à Yukako Yamagishi ainsi que la version Diamond is Unbreakable de Jotaro Kujo qui nous viennent de la pseudo-suite 3D et F.F. (ou Foo Fighters) qui devient enfin jouable après avoir été relégué au rôle de soutien dans le jeu d’origine.

Si vous avez bien suivi, vous savez que l’on connait désormais 47 des 50 personnages présents dans le jeu de base. On ne sait pas si ce nombre inclut ou non Ikuro Hashizawa, le protagoniste de Baoh, un autre manga de Hirohiko Araki qui est présenté comme une nouveauté à la fin de cette vidéo alors qu’il a déjà eu droit à son propre trailer il y a quelques semaines, après avoir été montré par erreur en avril.

Et puisque l’on parle de montrer par erreur des personnages non-annoncés, il faut rappeler que F.F. ne devrait pas être l’unique personnage totalement inédit puisque des screens officiels datant de mars dévoilaient la présence de Prosciutto en compagnie de Trish Una qui était quant à elle déjà dans Eyes of Heaven. Entre eux et Baoh, il n’est pas impossible que l’on connaisse donc déjà le roster complet.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R sortira le 2 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC où il devrait même arriver avec un jour d’avance si on en croit la petite mention en fin de vidéo.