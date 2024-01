Vous trouverez ici l’ensemble des exclusivités console annoncées pour la Nintendo Switch. Nous listons donc également les titres qui sortiront également sur PC, mais qui seront exclusifs à la Switch sur le marché des consoles.

Another Code: Recollection

Développeur/éditeur : Cing/Nintendo

: Cing/Nintendo Date de sortie : 19 janvier 2024

Pour débuter 2024, Nintendo offre un retour à la série Another Code, une licence qui s’est fait connaître à l’époque de la DS et de la Wii. Les deux épisodes reviennent dans une compilation nommée Another Code: Recollection, qui entend bien nous faire redécouvrir l’aventure de la jeune Ashley sur les traces de ses parents. Deux jeux d’enquête et de puzzles dans lesquels on assiste à une histoire touchante et pleine de mystère, qui bénéficient aujourd’hui de visuels retravaillés et d’un doublage remanié pour l’occasion, avec d’autres nouveautés au programme comme des énigmes supplémentaires.

Mario vs. Donkey Kong

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Date de sortie : 16 février 2024

Mais Nintendo commencera vraiment l’année par un retour inattendu, celui de Mario vs. Donkey Kong qui s’offre une nouvelle version. 20 ans après la sortie du titre, Mario et Donkey Kong se font à nouveau face dans un jeu où votre but sera de récupérer le plus de mini-Mario mécaniques dans des niveaux où il sera nécessaire de déterminer le meilleur chemin à emprunter. Une cure de jouvence pour le titre, qui s’accompagne également de nouveaux puzzles à résoudre pour pimenter un peu plus les choses. Et le tout sera évidemment jouable en coopération.

Princess Peach: Showtime!

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Date de sortie : 22 mars 2024

La princesse Peach a enfin droit à son titre d’envergure dans lequel elle fera une petite visite au Théâtre de l’Étincelle, qui va subir une attaque en provenance d’une entité maléfique. Peach devra donc s’aventurer dans différents décors sur scène, qui lui demanderont d’interpréter plusieurs rôles. Elle pourra revêtir des costumes spéciaux grâce à un ruban magique (comme celle d’une enquêtrice, d’une épéiste ou d’une pâtissière) pour venir à bout des différents défis proposés. Chaque costume amène son propre style de gameplay, dans une expérience qui promet d’être assez diversifiée.

Luigi’s Mansion 2 HD

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Date de sortie : été 2024

Puisque la prochaine Switch ne devrait pas tarder, Nintendo râcle les fonds de tiroir pour remplir son catalogue Switch avec d’autres remasters, et c’est Luigi’s Mansion 2 qui aura droit à cet honneur dans les prochains mois (désolé Xenoblade Chronicles X). Le titre sorti sur 3DS va avoir droit à une version HD qui va bien entendu apporter une refonte visuelle bienvenue pour cette aventure « d’épouvante » très sympathique, dans laquelle le frère de Mario est toujours muni de son Ectoblast pour aspirer les fantômes sur sa route. Et il pourra aussi compter sur des doubles si vous décidez de profiter de cette expérience à plusieurs.

Paper Mario: La Porte Millénaire

Développeur/éditeur : Nintendo

: Nintendo Date de sortie : 2024

Là encore, Nintendo recycle ses gloires du passé en nous faisant redécouvrir le très apprécié Paper Mario: La Porte Millénaire, qui passera par la case remake. Le jeu sorti initialement sur GameCube nous raconte l’épopée de Mario et ses amis, qui sont à la recherche d’un mystérieux trésor. Chaque compagnon de Mario possède ses propres capacités pour avancer au fil des différents niveaux, comme le Koopa nommé Koopek ou encore PtiYoshi, qui peut aider le moustachu à planer. Une aventure qui a laissé de bons souvenirs et qui sera plus belle que jamais grâce à quelques améliorations visuelles sur Switch.

Star Wars Hunters

Développeur/éditeur : Zynga

: Zynga Date de sortie : 2024

Lui, on commence à ne plus vraiment y croire étant donné qu’il apparaît dans chaque dossier des jeux à venir sur Switch, d’année en année (comme le prochain jeu mettant en scène Samus Aran). Star Wars Hunters ne cesse d’être repoussé mais on nous assure que c’est en 2024 que l’on pourra incarner l’un des protagonistes de ce jeu orienté multijoueur, dans lequel chaque héros dispose de ses propres compétences. Une sorte de MOBA en vue à la troisième personne où vous pouvez incarner un Stormtrooper, un droïde Jedi ou encore des Jawas, le tout dans plusieurs modes de jeu et dans des arènes faisant quelques petites références à des lieux iconiques de la saga Star Wars.

On Your Tail

Développeur/éditeur : Memorable Games

: Memorable Games Date de sortie : 2024

Révélé lors du dernier Indie World, On Your Tail sera uniquement une exclusivité temporaire sur Switch. On y suivra des animaux anthropomorphes dont une enquêtrice chargée d’enquêter sur les mystère d’un petit village maritime en Italie. Si cette enquête occupera une bonne partie du temps de jeu, avec des énigmes à résoudre et des interrogatoires à mener, le titre veut aussi inviter à la relaxation en nous demandant de nouer des liens avec les habitants sur place, mais aussi en profitant du calme et des activités de cet endroit paradisiaque.

Blade Chimera

Développeur/éditeur :

: Date de sortie : printemps 2024

Blade Chimera sera lui aussi une exclusivité temporaire sur Switch. Le titre rend hommage aux jeux des années 80/90 avec une esthétique en pixel-art, qui dépeint la ville d’Ôsaka. Ou plutôt une version alternative de la ville japonaise, dans un futur où les démons font régner la terreur. On incarne ici un agent chargé d’exterminer ces menaces, et qui compte sur une épée un peu spéciale qui abrite en elle un démon, lui conférant ainsi des pouvoir spéciaux dont celui de pouvoir agir sur le temps. Une mécanique qui servira aussi bien en combat que dans l’exploration, puisque le jeu se présente comme un metroidvania avec plein de chemins à découvrir.

The Star Named EOS

Développeur/éditeur : Silver Lining Studio

: Silver Lining Studio Date de sortie : printemps 2024

Lui aussi a été mis en avant lors du dernier Indie World. The Star Named EOS sortira également sur PC mais il devrait briller sur Switch, puisqu’il proposera une expérience relaxante qui sera sans doute plus appréciable lorsque l’on sera posé bien au chaud sous un plaid, un chocolat chaud à la main. Ce jeu d’aventure narratif propose de nombreux puzzles autour du thème de la photographie, avec des clichés qui nous aident à voyager dans le passé pour démêler les fils de l’histoire qui nous est contée. Un jeu qui parlera de deuil et de nostalgie, qui devrait donc faire vibrer la corde sensible en nous.

Rift of the Necrodancer

Développeur/éditeur : Brace Yourself Games/Klei

: Brace Yourself Games/Klei Date de sortie : 2024

Ce spin-off de Crypt of the NecroDancer est également prévu sur PC, mais il fera aussi donner quelques riffs sur Switch. Ce nouvel épisode promet de changer la donne en mettant de côté l’aspect RPG de la série pour se concentrer sur des batailles musicales contre des boss façon Guitar Hero, mais pas seulement. Ce sont plusieurs mini-jeux de rythme qui seront proposés à chaque fois, que ce soit en faisant de la gym ou en préparant à manger dans des mini-jeux. On y retrouvera environ 25 chansons inédites qui devraient nous faire hocher la tête en rythme.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Développeur/éditeur : Level-5

: Level-5 Date de sortie : été 2024

Level-5 nous offrira notre dose de mignonnerie avec Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, un nouvel épisode qui compte jouer sur la notion de temps en nous faisant voyager entre le passé et le présent. Une aventure toute colorée dans laquelle il sera possible de bâtir notre propre village sur une île qui cache de nombreux secrets, qu’il faudra explorer pour faire des rencontres inattendues et vous lier d’amitié avec les nombreux PNJ du jeu. Un titre cozy qui était censé arriver l’année dernière, mais qui a été repoussé en 2024, comme quasiment toutes les productions du studio.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Développeur/éditeur : Level-5

: Level-5 Date de sortie : 2025

Eh oui, quasiment toutes les productions de Level-5, puisque le prochain épisode de Professeur Layton va nous faire attendre encore une année de plus. On sait encore peu de choses sur ce Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, si ce n’est qu’il est maintenant prévu en 2025 (donc potentiellement sur la nouvelle console de Nintendo) et qu’il marquera le retour de Layton et de Luke dans une nouvelle enquête qui prend place dans un décor inédit. On peut cependant s’attendre à des casse-têtes bien alambiqués qui font faire bouillonner nos neurones, à l’image des précédents titres de la saga.

Metroid Prime 4

Développeur/éditeur : Retro Studio/Nintendo

: Retro Studio/Nintendo Date de sortie : Inconnue

Bon d’accord, même chez nous, on a encore du mal à croire que Metroid Prime 4 pourrait sortir prochainement. Même si tout espoir n’est cependant pas complètement mort, puisque l’année dernière, on a eu droit à un remaster du premier épisode qui a beaucoup plu. Ce qui pourrait donner envie à Nintendo d’accélérer un peu sur ce projet, annoncé depuis bientôt sept longues années. Il aura mis tellement de temps à arriver qu’on ne serait pas surpris de le voir être à cheval sur deux générations, c’est-à-dire sur Switch et sur la prochaine console de Nintendo. Cette année, c’est la bonne ?

2024 est donc pour l’instant assez calme pour la Switch, mais tout pourrait changer dès le prochain Nintendo Direct et/ou avec l’officialisation de la prochaine console de Nintendo. En attendant, il y a tout de même de quoi s’occuper si l’on prend aussi en compte les jeux qui ne sont pas exclusifs, de quoi patienter sagement avant de voir ce que nous réserve Nintendo.