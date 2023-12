Un nouveau jeu du bon Goo

Le studio 2D Boy revient à la charge avec World of Goo 2, la suite de World of Goo sorti en 2008. Saluer pour son gameplay innovant et son style artistique unique, la licence revient donc avec plus d’énigmes à résoudre et surtout plus de « goo ». Pour rappel, le concept central du jeu tourne autour de la construction de structures en utilisant des boules de goo. Ces boules sont animées et possèdent différentes capacités qui affectent la manière dont elles peuvent être utilisées pour construire des ponts, des tours et d’autres structures afin d’atteindre un objectif, généralement situé à l’autre bout du niveau.

Mis à part ce que l’on peut observer via le trailer, le site officiel n’apporte pas beaucoup d’informations supplémentaires si ce n’est que c’est le plus grand jeu qu’ils aient jamais créé. 2DBOY, se sont associées avec Tomorrow Corporation et une équipe d’amis talentueux pour réaliser ce projet.

World of Goo 2 arrivera au cours de l’année 2024. Aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment.