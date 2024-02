Légendes Pokémon Z-A espère éviter une grève de la Tour Prismatique

Désolé pour celles et ceux qui croyaient aux rumeurs d’un remake d’Or-Argent ou d’un Légendes basé à Unova, le prochain jeu de Game Freak appartiendra bien à la série secondaire Légendes Pokémon mais c’est Kalos qui sera mis à l’honneur. Il s’agit de la région déjà visitée dans X et Y et qui était inspirée par la France. Ce fameux Légendes Pokémon Z-A arrivera en 2025 sur Nintendo Switch.

Mais forcément, devant une sortie l’année prochaine, on ne peut que se poser la question de savoir si le jeu n’est pas aussi prévu sur la prochaine console de Nintendo qui semble de plus en plus se confirmer pour 2025 elle aussi. Avec une vidéo sans images du jeu, on ne peut même pas s’adonner au sempiternel débat « C’est trop beau pour de la Switch/C’est trop moche pour de la Switch 2 », même s’il est vrai que le niveau graphique habituel de Game Freak n’aurait pas aidé.

Ok mais on sait quoi au final ?

Pour l’instant, nous n’avons que deux indices à propos du contenu même de Légendes Pokémon Z-A. Le premier, c’est que la présence du texte « Plan de réaménagement urbain – Illumis ». Donc forcément, urbain signifie une certaine modernité de Kalos, surtout que l’on parle de réaménagement donc on retrouvera la région dans un stade beaucoup plus avancé que ce que l’on avait pour Sinnoh dans Légendes Pokémon Arceus.

L’autre phrase parle d’un monde idéal où les humains et les Pokémon vivraient en harmonie. Ce qui fait logiquement penser à Arceus où le but était aussi de lancer cette cohabitation. On ne sait pas encore si le gameplay sera similaire avec les grandes zones et le lancer de Poké Ball sans combats mais ce thème et le retour dans le passé (moins lointain mais quand même) expliquent aisément la réutilisation de ce titre.

Et l’autre information, c’est la présence du logo de la méga-évolution en fin de vidéo, signe de leur grand retour après avoir été snobés si longtemps par la série depuis leur apparition dans Pokémon X et Y justement. On espère donc retrouver nos formes préférées mais aussi que Game Freak profite de l’occasion pour en créer de nouvelles.

Légendes Pokémon Z-A aura droit à une sortie mondiale en 2025 sur Nintendo Switch (mais on s’attend aussi à le voir sur une certaine autre console).