Un remake tant attendu

Nihon Falcom a finalement répondu à l’appel des fans souhaitant avoir accès à la première trilogie introduisant l’univers de The Legend of Heroes. Pour The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, le studio japonais opte donc pour un remake, un choix logique puisqu’il permettra de toucher un nouveau public avec des graphismes et des mécaniques plus modernes.

Se déroulant sur le continent de Zemuria, dans la région de Liberl, l’histoire suit la protagoniste Estelle Bright et son frère adoptif Joshua Bright dans leur quête pour devenir des Bracers à part entière, une profession dédiée à aider les citoyens. D’après les premières images observées, ce remake profitera du dernier moteur graphique de Falcom, utilisé notamment sur les jeux The Legend of Heroes: Trails through Daybreak.

On imagine que Falcom sortira les opus de cette trilogie au compte-gouttes et que les autres suivront les années suivantes. Pour rappel, le seul moyen de profiter des opus originaux aujourd’hui est de passer par les versions PSP ou PC, qui bénéficient de quelques améliorations. Une traduction française créée par des fans est d’ailleurs disponible si jamais cela vous intéresse.

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st remake est pour l’instant prévu pour 2025 sur Switch. Même si l’on attend une confirmation officielle, il devrait également sortir sur d’autres plateformes. La version japonaise est aussi prévue pour 2025, ce qui pourrait présager une sortie mondiale pour toute première fois dans l’histoire de la franchise. Aucune information non sur une potentielle traduction française officielle, mais nous avons peu d’espoirs malheureusement.