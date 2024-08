Nintendo Direct : Résumé complet des 40 annonces et quelques de l’Indie World et du Partner Showcase

Pour éviter d’avoir un catalogue trop vide pour la fin d’année, Nintendo s’est dit que c’était sans doute une bonne idée de compter sur les partenaires pour remplir un peu les trous. Ce n’est donc pas un Nintendo Direct qui a été diffusé ce mardi 27 août, mais deux : le premier centré sur les jeux indépendants avec l’Indie World, l’autre sur les jeux tiers avec le Partner Showcase. On vous résume absolument tout ce qu’il fallait retenir.

Les 18 jeux de l’Indie World

Balatro

L’incroyable Balatro a ouvert le bal avec l’annonce de plusieurs collaborations. Quatre au total, parmi lesquelles figurent The Witcher, Vampire Survivors, Among Us et Dave the Diver. Ces nouveaux contenus seront rajoutés gratuitement. Mieux encore, ils arrivent plus tard dans la journée.

Neva

Après le fantastique GRIS (que l’on vous conseille absolument), les artistes de Nevada Studio remettent le couvert avec un dénommé Neva. Déjà aperçu à plusieurs reprises, le très prometteur Neva nous fera vivre l’histoire d’Alba le 15 octobre 2024. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour ce jeu d’action aventure qui s’annonce riche en émotions.

Moth Kubit

Sur le papier, Moth Kubit se présente comme un RPG sur la vie en entreprise. Notre héros-insecte va rapidement avoir une influence sur l’avenir de sa société puisqu’une rumeur de processus final traîne dans les couloirs. Le trailer montre un gameplay qui semble varié et une sortie désormais logée au printemps 2025.

Coffee Talk Tokyo

L’équipe de Toga Productions s’est forgée une solide réputation avec sa licence Coffee Talk. Prenant la forme d’un simulateur de barista où l’on suit les conversations intimes des clients, le titre a déjà accouché de deux titres très bien reçus. Désormais, un troisième épisode est en développement et nous enverra dans un Tokyo emplie de nouvelles histoires à écouter.

Sea of Stars Throes of the Watchmaker

Il avait déjà été teasé, le voici officialisé avec une première bande-annonce. Le prochain DLC de l’excellent Sea of Stars s’appellera Throes of the Watchmaker et prendra la forme d’un contenu additionnel gratuit. Prévu pour le printemps 2025, celui-ci ajoutera de nouvelles classes, un nouveau personnage appelé Arty et d’autres ajouts fort intéressants.

PowerWash Simulator x Shrek

L’infatigable PowerWash Simulator est toujours très joué par la communauté et n’hésite pas à s’alimenter de nouveaux contenus pour garder l’audimat. Après Tomb Raider, Final Fantasy et bien d’autres, le jeu de nettoyage a annoncé une collaboration avec Shrek. Oui, il sera possible de nettoyer son marécage mais aussi quatre autre lieux, comme l’antre du dragon.

Morsels

Repéré par Annapurna Interactive, Morsels est un nouveau titre annoncé pour février 2025. Prenant la forme d’un shooter aux composantes roguelike en vue top-down, on y suit une souris qui va devoir battre des chats démoniaques (voyez le pléonasme). C’est nerveux, dynamique, et un peu différent du carcan habituel de l’éditeur.

Date Everything

Un simulateur de rencontres oui, mais façon sandbox. Le concept de Date Everything est simple : vous pouvez draguer jusqu’à 100 personnages différents et même plus encore. Une date est tombée, placée désormais au 24 octobre sur Switch mais aussi Steam, PS5 et Xbox Series.

Peglin

Fruit d’une game jam organisée en 2019, Peglin est devenu un vrai petit projet en prenant la forme d’un RPG Roguelike inspiré des pachinkos. Le concept est plutôt original, à base de combats au tour par tour et un système de clous. La sortie ne se fera pas attendre puisqu’il est déjà disponible sur Switch en exclusivité console temporaire (et déjà lancé sur Steam).

Wobbly Island

Déjà lancé en accès anticipé depuis plus de quatre ans, le très rigolo Wobbly Life a annoncé une arrivée définitive (et sur Switch) pour décembre 2024. Pour le reste, rien de nouveau, si ce n’est qu’on est face à un jeu bac-à-sable qui illustre son concept par une physique poussée. On peut y jouer seul ou en coopération.

Pico Park 2

Et justement, si vous êtes en manque d’expérience coopérative, Pico Park 2 nous a fait la bonne surprise d’être aussitôt annoncée, aussitôt disponible. L’aventure est ici résolument pensée pour être jouée à plusieurs puisque seulement praticable de 2 à 8 joueurs, en ligne ou en local. Il faudra alors venir à bout de nombreux niveaux pensés sous la forme de casse-tête.

Shovel Knight: Shovel of Hope DX

Encore une déclinaison pour l’infatigable Shovel Knight, qui va proposer une mouture DX pour Shovel of Hope. Cette mouture arrivera sur Switch l’année prochaine avec tout le contenu de base et d’autres ajouts.

Europa

Particulièrement attendu, notamment grâce à son esthétique Ghibli assumée qui flatte la rétine, Europa a lâché sa date de sortie. Bien que déjà repoussé plusieurs fois, on ose espérer que cette fois-ci soit la bonne, avec une arrivée désormais fixée au 11 octobre 2024, au moins sur Switch et PC. La démo est d’ailleurs toujours jouable.

Cuisineer

Prenez le concept d’un dungeon crawler avec ses explorations de donjons, ajoutez-y une touche de roguelike et prenez comme thématique la cuisine, et vous obtiendrez Cuisneer. Ce titre déjà disponible sur PC depuis 2023 (et bien reçu par la communauté), a annoncé une version Switch pour le 28 janvier 2025, et par extension, des moutures PS5 et Xbox Series.

On Your Tail

Grand habitué des émissions et notamment des Indie World, il semblerait que ce soit son ultime passage puisqu’une date est tombée : On Your Tail nous racontera les aventures de l’intrépide Diana aux abords de la mer le 21 novembre 2024 sur PC et Nintendo Switch

Metal Slug Tactics

On aurait presque tendance à l’oublier étant donné ses reports réguliers et son absence d’informations, Metal Slug Tactics est toujours en développement. Si aucune date n’est donnée, la nouvelle bande-annonce (très courte) nous donne rendez-vous à l’automne 2024, ce qui semble être déjà une bonne nouvelle.

Pizza Tower

On passera sur le rappel que Le Vaillant Petit Page sortira le 17 septembre (malgré notre amour pour le titre) pour se tourner vers le one more thing de ce premier direct : l’arrivée de Pizza Tower plus tard dans la journée. Ce platformer décalé a connu un réel succès sur Steam l’année passée, figurant même parmi les meilleurs jeux indés qu’il ne fallait pas manquer. Et il est maintenant possible de le tester sur Switch.

La 20aine de jeux du Partner Showcase

Tetris Forever

Pour célébrer le 40ème anniversaire de la franchise, Tetris va sortir une compilation nommée Tetris Forever chapeauté par Digital Eclipse, regroupant plusieurs titres iconiques, de Tetris à Tetris 2 Bombliss en passant par Super Tetris 3. On y retrouvera globalement les mêmes expériences, avec des documentaires inédits et un tout nouvel épisode, Tetris Time Warp. Sortie prévue cette année sur Switch. Notez que le Battle Royale Tetris 99 aura aussi droit à un événement plus tard, tandis que la version NES de Tetris arrivera sur le Nintendo Switch Online cet hiver.

Star Overdrive

On est ensuite passé à l’une des rares annonces de ces directs : Star Overdrive. Repéré par l’éditeur français Dear Villagers, il s’agit d’un jeu d’action, aventure et d’exploration en vue à la troisième personne qui mise principalement sur son hoverboard. La sortie est prévue sur Steam et Switch pour 2025, à priori en exclusivité temporaire pour la machine de Nintendo.

Goat Simulator 3

Rapide annonce de portage pour le délirant Goat Simulator 3 qui viendra bien taper du sabot sur la machine de Nintendo. La sortie est très proche puisque déjà prévue pour aujourd’hui en numérique, puis plus tard, en novembre, pour l’édition physique.

Le prochain The Legend of Heroes localisé

Il est presque dommage que ces jeux soit relégués à leur simple présence dans un mash-up et pourtant, plusieurs titres viennent de confirmer un portage Switch. Mieux encore, The Legend of Heroes Trails in the Sky The 1st a été officialisé, un remake qui sortira pour 2025 sur Switch et d’autres plateformes. Voici ce qu’il faut retenir de cette courte vidéo :

The Legend of Heroes Trails in the Sky The 1st : un remake de Trails in the Sky officialisé sur Switch pour 2025

: un remake de Trails in the Sky officialisé sur Switch pour 2025 Star Wars Hunter : Arrivée de la saison 3 le 26 septembre

: Arrivée de la saison 3 le 26 septembre Stalker: Legend of the Zone Trilogy : Un portage de la récente trilogie pour novembre 2024

: Un portage de la récente trilogie pour novembre 2024 Worms Armageddon Anniversary : Une compilation qui célèbre le 25ème anniversaire et qui sortira le 26 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Switch

: Une compilation qui célèbre le 25ème anniversaire et qui sortira le 26 septembre sur PC, PlayStation, Xbox et Switch Disney Dreamligt Valley : Un nouvel événement le 4 septembre

Patrick L’étoile de Mer le jeu

SpongeBob Squarepants The Patrick Star Game, sous-titré « Patrick L’étoile de Mer le Jeu » dans nos contrées françaises, va délaisser notre éponge habituelle pour une aventure centrée sur notre personnage un peu benêt. Une aventure sandbox qui va énormément jouer sur la physique où il faudra explorer, faire de la chute libre, chercher des trésors et relever des défis. Sortie prévue le 4 octobre.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Mine de rien, la licence Fitness Boxing a bien creusé son nid. En plus de nombreuses collaborations avec des épisodes décalés, comme celui avec Fist of the North Star et très bientôt Hatsune Miku, la branche principale en est déjà à son troisième épisode. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, c’est le nom de celui-ci et arrivera juste avant les fêtes de fin d’année, le 5 décembre. On y retrouvera un mode entraînement rapide, de la boxe assise, de nouveaux coachs et une trentaine de musiques.

Capcom et ses collections

Pas mal de compilations montrées pendant cette émission, parmi lesquelles figurent l’annonce de Capcom Fighting Collection 2, une toute nouvelle copie prévue pour 2025 regroupant plusieurs classiques, tels que Project Justice, PowerStone et des Capcom vs SNK. L’occasion était aussi trop belle pour ne pas confirmer une date de sortie pour Marvel vs. Capcom Fightning Collection Arcade Classics, une compilation déjà connue mais maintenant logée au 12 septembre 2024 en numérique et le 22 novembre en physique.

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land

Avec Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, la licence de Gust semble à nouveau passer à un échelon supérieur, comme ce fût le cas avec Atelier Ryza. Nouveau protagoniste, nouvelles ambitions, le titre a présenté un premier trailer qui donne franchement envie, avec une promesse d’arrivée pour début 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch. Oui, toutes les plateformes. Et oui, il sera bien traduit en français ! Il sera d’ailleurs sous-titré Atelier Yumia L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée chez nous.

Suikoden Remaster

Konami a donné des nouvelles pour son remaster de Suikoden au nom démesurément long : Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars sortira le 6 mars 2025 sur PC, Switch, PS4 et Xbox One et a également confirmé des moutures PS5 et Xbox Series. Oui enfin, rappelons qu’il devait arriver initialement en 2023.

Dragon Quest III HD-2D Remake

On ne s’attardera pas sur la courte bande-annonce du remake de Dragon Quest III qui n’était là que pour rappeler sa sortie prévue le 14 novembre prochain, mais aussi que l’on pourra customiser les couleurs et la voix de ses personnages. Nous avons aussi droit à une nouvelle vocation, Monstrologue, qui permettra d’utiliser les capacités des monstres.

Castlevania Dominus Collection

Puisque les compilations semblent bien marcher pour rapidement faire rentrer de l’argent sans trop d’efforts, Konami nous pond une Castlevania Dominus Collection, regroupant trois épisodes : Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin et Order of Ecclesia mais aussi Haunted Castle Revisited. On y retrouve aussi un mode jukebox et un autre avec des illustrations. Sortie réalisée aujourd’hui sur PlayStation, Xbox, Switch.

Civilization VII

Faire tourner un 4X aussi costaud que Civilization VII sur Switch a forcément de quoi rendre curieux. Rien de bien nouveau donc puisque la date et une tonne de gameplay sont tombées il y a peu, mais cette bande-annonce était surtout là pour lever le voile sur les visuels de cette version, attendue avec les autres pour le 11 février 2025.

Tales of Graces f Remastered

C’est une demie surprise puisque des rumeurs avaient été lancés à son sujet il y a déjà plus d’un an. Bandai Namco travaillait bien sur une version remise au goût du jour de son RPG Tales of Graces f Remastered. Si le travail graphique semble très léger, on profitera tout de même de plusieurs commodités, avec des contrôles modernisés, l’ajout d’icônes de destination, la possibilité de désactiver les rencontres aléatoires, et bien sûr, tout le contenu additionnel. Sortie prévue le 17 janvier sur PC et toutes les plateformes.

My Sims Collection Cozy

L’information avait fuité un peu avant, la faute à un listing prématuré, mais la franchise les Sims va faire revenir deux anciens opus, MySims et MySims Kingdom. Cette « Collection Cozy » sortira le 19 novembre et permettra de (re)découvrir ces jeux qui ont bientôt 20 ans. Pour rappel, ces spin-off garde l’aspect créatif mais nous invite davantage à explorer, avec des énigmes à résoudre, des lieux à parcourir et un aspect aventure plus prononcé. Arrivée prévue le 19 novembre 2024.

Five Night At Freddy’s

La franchise FNAF n’en finit plus de faire parler d’elle. Entre les films, les produits dérivés, les portages, les déclinaisons en réalité virtuelle, les collaborations… Il fallait donc bien un portage de Five Night At Freddy’s Help Wanted 2 pour cet hiver 2024 sur Switch pour ce Direct. On apprend aussi que lecontenu Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Ruin arrivera plus tard.

Tales of the Shire existe

Puis place au traditionnel mash-up sur les sorties à venir en fin d’année, qui ne nous apprend pas grand-chose. Funko Fusion, EA Sports FC 24, Just Dance 2025… Même pas une date pour LEGO Horizon Adventures. Par contre, la présence de Tales of the Shire permet tout de même de rassurer quant à l’avancée du développement puisqu’on commençait à avoir des doutes quant à une arrivée cette année.

Rune Factory Guardians of Azuma

Jusqu’ici connu sous le nom de Project Dragon, Rune Factory Guardians of Azuma a dévoilé une bande-annonce assez costaud pour présenter son concept. Ce nouvel épisode veut changer la donne avec un titre bien plus ambitieux et définitivement tourné vers l’action. Si l’on garde la gestion du village, les romances et les cultures, beaucoup d’aspects semblent se renouveler. Il devrait arriver au printemps 2025 sur PC et Switch.

Yakuza Kiwami

L’annonce de fin n’était qu’un portage, oui. Mais pas n’importe lequel : Yakuza Kiwami fera son entrée sur la console hybride de Nintendo le 24 octobre prochain. Kazuma Kiryu fera donc parler les poings sur la Switch prochainement, ce qui est une réelle surprise puisqu’en 2022, le directeur du studio avait plutôt fermé la porte d’un tel portage. Peut-on espérer d’autres épisodes à l’avenir ?

Voilà pour le résumé de l’Indie World et du Partner Showcase. Pas mal de jeux listés, avec malheureusement, l’éternelle absence de Hollow Knight Silksong (qui avait encore de l’espoir ici ?). On espère tout de même que la diffusion d’une double émission n’est pas synonyme de l’absence du traditionnel vrai Nintendo Direct de la rentrée. Que retenez-vous ?