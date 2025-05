Deux jeux gratuits sont disponibles sur l’Epic Games Store cette semaine, dont Dead Island 2

Deux expériences radicalement différentes à découvrir

Ajouter des jeux (dont la majorité ne seront jamais lancés, avouons-le) sur l’Epic Games Store devient un reflexe hebdomadaire. Bien qu’il s’agisse d’un formidable moyen de découvrir une tonne de jeux gratuitement, peu d’entre eux parviennent toutefois à réellement capter l’attention, sauf lorsqu’il s’agit d’un jeu particulièrement populaire. Cette semaine, c’est le cas avec Dead Island 2.

Dead Island 2 marque le grand retour de l’une des licences zombies les plus emblématiques du jeu vidéo, aux côtés de Left 4 Dead et Dying Light. Ce jeu d’action à la première personne mêle horreur et humour noir dans un Los Angeles ravagé par une apocalypse zombie. Le titre a reçu de bon retours (dont le nôtre) et a été salué pour son système de démembrement réaliste et son gameplay nerveux. Attendez vous à une campagne d’environ 15 heures avec du carnage décomplexé et du tourismes dans des lieux emblématiques de la Cité des Anges. On précise qu’il s’agit de la version de base sans les DLC.

L’autre jeu est certes moins populaire mais tout aussi intéressant puisqu’il est signé Amanita Design (les créateurs de Machinarium et Chuchel) : Happy Game. Ce jeu indépendant est une aventure psychédélique et horrifique. On doit y affronter trois cauchemars angoissants dans une ambiance aussi étrange que perturbante, portée par une bande-son signée du duo tchèque DVA.

Ne tardez pas trop à les récupérer car il ne sera plus possible de le faire à partir du 22 mai prochain.

Trois nouveaux jeux offerts dès le 22 mai

Epic Games annonce également que trois nouveaux titres seront proposés gratuitement à partir du 22 mai à 17h. Les noms de ces jeux n’ont pas encore été révélés, mais on peut emmètre l’hypothèse que l’un d’eux sera du même calibre que Dead Island 2.

Pour profiter de l’offre actuelle, il suffit de posséder un compte Epic Games et de se rendre sur la boutique pour ajouter les jeux à sa bibliothèque.