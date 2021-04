Happy Game

Développé et édité par Amanita Design, Happy Game est un jeu d'horreur psychédélique qui nous plonge dans les cauchemars d'un petit garçon. Ne vous laissez donc pas berner par le titre du jeu car il faudra guider le protagoniste à travers trois cauchemars différents et plusieurs énigmes pour que celui-ci se réveille et retrouve éventuellement le sourire. Pour finir, le titre signe une bande originale composée par le groupe tchèque DVA afin de souligner sa composante horrifique.