Le prochain Forza Motorsport officialisé avec un trailer impressionnant

Après nous avoir parlé du Xbox Game Pass, Phil Spencer nous a parlé brièvement de l’une des valeurs sûres de Microsoft, la série Forza. Nous avons ainsi un premier aperçu de son avenir sur Xbox series X.

Forza roule toujours plus loin

On s’y attendait et c’est désormais officiel, Turn10 officialise le huitième opus de la simulation de courses automobiles. Appelé simplement Forza Motorsport, il sera l’un des portes drapeaux de la nouvelle console Xbox series X. Le premier trailer présenté est assez impressionnant d’autant que Phil Spencer a bien précisé qu’il s’agissait du moteur du jeu. On en sait peu sur le titre, mais le studio avait déjà parlé de quelques objectifs pour le titre en 2019.

Ce huitième opus de Forza Motorsport sortira sur Xbox series X et PC à une date inconnue. Ne l’attendez pas pour tout de suite néanmoins puisque l’on sait déjà que les exclusivités de la nouvelle console n’arriveront pas avant un ou deux ans.