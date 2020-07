State of Decay 3 annoncé, les premières infos

Dans le cadre du Xbox Games Showcase du 23 juillet, le studio Undead Labs a dévoilé en World Premiere les premières images de State of Decay 3. Bien que son prédécesseur n’ait pas passionné les foules du côté technique lors de sa sortie en 2018, le trailer d’annonce de sa suite met clairement dans l’ambiance d’un monde dévasté.

Bon appétit

Dans un monde recouvert de neige, le personnage féminin mis en avant lors de cette cinématique en CGI se trouve seule dans une forêt sombre. Elle parvient à faire fuir un loup avant de découvrir et suivre des traces de sang la menant au cadavre de l’animal se faisant dévorer par un cerf contaminé et très menaçant.

A noter que ce State of Decay 3 n’a pas montré de gameplay et n’en dit pas plus sur son histoire ni sur sa date de sortie prévue. On sait simplement qu’il sera disponible sur Xbox Series X et PC avec une sortie directement dans le Xbox Game Pass au lancement.