Perfect Dark : Le reboot sera co-développé par Crystal Dynamics en plus de The Initiative

The Initiative ne doit pas avoir le sens du timing pour faire parler de Perfect Dark en plein Nintendo Direct (en plus de ne pas penser au sommeil des pauvres Européens que nous sommes). On a plus vu le titre depuis son trailer d’annonce aux Game Awards l’an passé, mais c’est aujourd’hui que le studio a souhaité nous révéler qu’il n’était pas seul sur le projet.

Une association étonnante

Perfect Dark update! We are partnering with Crystal Dynamics, the world class team behind character-driven games such as Tomb Raider, to bring this first-person spy thriller to a new generation. pic.twitter.com/EiqjU99wMa — TheInitiative (@TheInitiative) September 24, 2021

C’est donc via un tweet que l’on apprend que The Initiative ne développera pas le reboot de Perfect Dark seul, puisqu’il sera aidé par Crystal Dynamics :

« Nous nous associons à Crystal Dynamics, une équipe reconnue dans le monde entier qui est derrière des jeux axés sur ses personnages comme Tomb Raider, pour apporter ce thriller à une nouvelle génération. Les équipes ne pouvaient manquer l’occasion de travailler ensemble. Nous sommes encore peu avancé dans le développement, mais nous sommes incroyablement excités d’utiliser cette opportunité unique pour apporter notre vision pour Perfect Dark ! »

On pourra s’amuser de voir The Initiative citer seulement Tomb Raider pour décrire Crystal Dynamics, alors qu’on doit au studio le très récent Marvel’s Avengers, mais on imagine que c’est surtout pour montrer que le studio a de l’expertise question reboot (et on ne veut pas être trop mauvaise langue).

Le titre ne devrait pas voir le jour avant quelques années, mais ce renfort sera sans doute le bienvenue pour le titre, prévu sur PC et Xbox Series.