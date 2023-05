Le JCC Pokémon Live sortira le 8 juin prochain sur PC et mobiles

Le jeu de cartes arrive en version numérique

Ce Pokémon Live permet donc de collectionner vos cartes préférées pour ensuite former vos propres decks afin de combattre contre des joueurs et des joueuses du monde entier. Il s’agit d’un free-to-play qui vous apprendra toutes les bases du jeu de cartes Pokémon dans plusieurs modes disponibles au lancement, tout en espérant, on l’imagine, vous faire craquer encore plus sur les cartes physiques ensuite.

Bonne nouvelle, on apprend aujourd’hui que le titre s’offrira sous peu une version complète. Vous pourrez donc jouer au JCC Pokémon Live dès le 8 juin prochain sur PC, Mac, Android et iOS. Une sortie qui coïncide avec celle de la nouvelle extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea.

Vous pouvez déjà vous rendre sur le site officiel du jeu pour obtenir plus d’informations.