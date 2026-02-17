Japan Expo Sud 2026 : Programme, invités, prix, stands…Tout savoir sur l’événement

Quand à lieu à Japan Expo Sud 2026 ?

Cette année, la Japan Expo Sud aura lieu dans un peu plus d’une semaine, soit du vendredi 27 février au dimanche 1er mars inclus. La convention aura lieu toujours au Parc Chanot à Marseille, et l’entrée se fera à partir de 9h30 pour les détenteurs d’un billet standard. Quant aux billets zen + confort ainsi que les zen, l’entrée se fera en revanche un peu plus tôt, soit respectivement à 8h55 et 9h. On rappelle évidemment que l’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de huit ans.

Le programme de la Japan Expo Sud 2026, avec les World Cosplay Summit 2026

Dans ce programme de le Japan Expo, vous retrouverez tout d’abord les World Cosplay Summit 2026, prenant place Samedi 28 février vers 14h30. Il s’agit d’une compétition où des cosplayeurs défilent sur scène en duo pendant 2 minutes et 30 secondes, afin de tenter de convaincre le jury via leurs prestations. Chose très chouette, les gagnants de ces World Cosplay Summit 2026, auront ainsi l’occasion de représenter la france pour la finale qui aura lieu à Nagoya au Japon, rien que ça.

Du côté des autres activités, sachez que vous aurez évidemment quelques concerts, quizz ou bien une projection du film d’animation L’Enfant du mois de Kamisari, sorti en 2022 sur Netflix et d’ailleurs toujours disponible en visionnage sur la plateforme. D’autres activités seront bien entendu de la partie avec notamment des séances de dédicaces, et un peu d’esport sur la partie jeux vidéo avec Nintendo League. L’occasion pour les visiteurs de faire quelques tournois de Mario Kart World voire le sympathique Mario Tennis Fever, sorti tout récemment.

Vous retrouverez ci-dessous tout le programme de la Japan Expo Sud par jour. Vous pouvez également le voir sur le site officiel de la Japan Expo Sud.

Les invités notables

Cyprien

On ne présente plus Cyprien, youtubeur très populaire avec pas moins de 14 millions d’abonnés. Le vidéaste sera présent à cette Japan Expo Sud 2026, notamment pour la publication de son livre Le Pire Guide du Japon, un carnet de voyage rempli d’anecdotes personnelles et d’observations sur la société Japonaise. Il ne sera revanche présent que le samedi 28 Février.

Toshinari Shinohe, Michihiko Suwa et Uko Oshia

Du côté de l’animation japonaise, nous aurons toute l’équipe du film La Bête du mois de Kamisari. Dans l’ordre, vous aurez Toshinari Shinohe, l’auteur et concepteur original du film. Il assure notamment les fonctions de scénariste et superviseur de la communcation. Nous avons ensuite Michihiko Suwa, Producteur et superviseur, et qui a notamment travaillé sur les films Detective Conan. Enfin, nous aurons Uko Oshia, un autre producteur du film. Ils seront présents les trois jours.

Et bien d’autres

On aurait pu en citer bien d’autres, mais sachez que l’on notera la présence de Monsieur Pof (vidéaste) ou encore Alexis Tallone sur la partie manga/bande/dessinée. Dahiasirene fera aussi le show sur scène niveau musical, avec également U&Pia. Côté doublages, Arnaud Laurent et Anouck Hautbois seront aussi présents pour faire parler tout leur talent. Vous pouvez évidemment accéder à la liste des invités via le site officiel de la Japan Expo Sud.

Comment se rendre à la Japan Expo Sud 2026 ?

Rien ne change pour cette année car comme pour le Hero Festival, la Japan Expo Sud 2026 prend place au Parc Chanot à Marseille. Si vous n’êtes pas véhiculé, sachez que le meilleur moyen d’y accéder sera par le moyen de transport suivant :

Métro : Direction Sainte Marguerite Dromel, arrêt rond point du prado et sortie Parc Chanot.

Tarifs Japan Expo Sud 2026

Voici les tarifs de la Japan Expo Sud 2026 :

Tarif normal

Vendredi 27 février : 18 €

Samedi 28 février : 27 €

Dimanche 1er Mars : 22 €

Tarif spécial