It Takes Two affiche maintenant 10 millions de copies vendues

Succès surprise de l’année 2021, qui a remporté une telle adhésion au point qu’il fut récompensé par le titre du meilleur jeu de l’année 2021 aux Game Awards, It Takes Two aura marqué les esprits. Son incroyable aura lui aura valu un bouche-à-oreille remarquable, si bien que le titre a rapidement affiché des chiffres de ventes colossaux, avec 5 millions de copies vendues en l’espace de quelques mois seulement. Un an après ce dernier bilan, Hazelight est fier de nous annoncer que ce résultat a doublé.

Et donc 20 millions de personnes qui ont joué au titre

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION 😳💥 Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. 😍 pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023

Oui, vous l’avez compris, ce sont bien 10 millions de copies qui ont trouvé preneur pour It Takes Two. Ce qui veut donc dire qu’en théorie, ce sont 20 millions de joueurs et de joueuses qui ont pu découvrir l’histoire de Cody et May, puisqu’une seule copie suffit pour jouer à deux.

Et c’est sans doute encore plus, puisqu’il faut rappeler que le jeu a depuis intégré des services d’abonnement, ce qui rend ces chiffres de ventes encore plus impressionnants. Le jeu est sorti depuis peu sur Switch, ce qui l’a sans doute aidé à passer cette barre symbolique. Tout cela donne sans doute une raison de plus à Amazon pour vite mettre en chantier son adaptation, dont l’un des producteurs sera Dwayne Johnson, aka The Rock.

It Takes Two est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez aussi découvrir notre guide complet regroupant solution complète et astuces diverses.