It Takes Two : The Rock sera l’un des producteurs du film prévu par Amazon, et peut-être même l’une des stars

Comme pour Jason Momoa dans le film Minecraft, on ne s’attendait pas non plus à écrire cette information un jour. On sait depuis quelques semaines que dj2 Entertainment avait un projet d’adaptation dans les cartons concernant It Takes Two, le jeu coop qui aura marqué l’année 2021. A l’époque, on ignorait encore sous quelle forme cette adaptation allait voir le jour, mais Variety nous en apprend aujourd’hui un peu plus. C’est donc un film It Takes Two qui est prévu, prévu par Amazon, avec The Rock en tant que producteur.

Producteur, mais aussi acteur ?

Oui, vous avez bien lu, Dwayne Johnson va ici servir de producteur exécutif pour le film It Takes Two, avec la société Seven Bucks Productions qui chapeautera le tout en compagnie d’Amazon Studios, toujours sous la production de dj2 Entertainment.

Mais en plus de cela, les sources de Variety mentionnent également que The Rock pourrait aussi jouer dans le film, même si rien n’est officiel pour le moment. L’acteur pourrait alors logiquement interpréter Cody, à moins qu’il ne serve de voix-off au Dr Hakim.

Tout cela reste encore à confirmer, mais le projet avance visiblement très bien, et on s’attend maintenant à découvrir qui réalisera le film et qui seront les différents interprètes.