It Takes Two : notre avis sur la version Switch

It Takes Two n’est ni plus ni moins que le GOTY 2021 de notre rédaction. Sorti en mars 2021 sur PC, PlayStation et Xbox, il s’agit d’un jeu exclusivement coopératif du réalisateur Josef Fares, auteur de Brothers : A Tale of Two Sons (2013) et A Way Out (2018), deux jeux également primés.

Ce titre aux très nombreuses qualités a reçu plus de 90 récompenses et sera disponible le 4 novembre prochain sur Nintendo Switch au prix de 39,99€. Nous avons eu l’occasion de tester ce portage pendant quelques heures et nous vous livrons notre avis dans cet article.

It Takes Two, c’était quoi déjà ?

It Takes Two nous plonge dans la peau de May et Cody, les parents de Rose. Ces derniers sont sur le point de divorcer lorsqu’ils sont transformés en poupées. Les deux principaux protagonistes vont devoir mettre leurs différends de côté et travailler ensemble pour pouvoir retrouver leur corps.

Le titre possède de nombreuses qualités : des personnages attachants, une réalisation impeccable, une direction artistique totalement maîtrisée, un humour bien présent et un gameplay asymétrique très intéressant. Derrière son esthétique digne des meilleurs dessins animés, It Takes Two est plus mature qu’il n’y parait. En abordant des thématiques comme le bien-être au sein d’un couple ou la parentalité, It Takes Two peut également toucher un public adulte.

Josef Fares et l’équipe d’Hazelight sont parvenus à repousser les limites du genre en fusionnant adroitement jeu et narration : le gameplay, très varié, devient le reflet du voyage émotionnel qu’entreprennent May et Cody. Doté d’une durée de vie variant de 12 à 15 heures, It Takes Two est une expérience que nous recommandons chaudement à nos lecteurs.

Qu’apporte la version Switch ?

La version Switch ne s’accompagne pas de contenu supplémentaire. Néanmoins, le portage propose un doublage français de très bonne facture (le titre n’était jusqu’alors disponible qu’en anglais sous-titré français). De plus, le jeu est désormais sous-titré dans de nombreuses langues dont l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois, le russe, etc.

L’optimisation du titre a été confié au studio indépendant Turn Me Up Games qui avait déjà travaillé sur les versions Switch de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, de Borderlands ou encore de Journey To The Savage Planet. Techniquement, ce portage est globalement une réussite : le jeu reste fluide et assez beau malgré une gestion moins fine des jeux de lumière. Certaines textures sont moins jolies que sur PC mais il est difficile d’exiger de la part de la console hybride de faire aussi bien.

Il faut avouer que le titre est davantage adapté au mode stationnaire qu’au mode portable à cause de l’écran splité. L’affichage sur la Switch est en effet un peu petit pour pouvoir profiter pleinement de l’expérience. Nous avons particulièrement ressenti cette limite dans les tableaux plus sombres.

Sachez qu’il est indispensable de posséder un deuxième contrôleur (une deuxième paire de Joy-Con ou une manette pro) pour jouer. En effet, se partager une seule paire de Joy-Con n’est pas une option. Vous pouvez également découvrir It Takes Two en jouant, en local ou en ligne, avec deux consoles Switch. Comme pour les versions précédentes, le Pass Ami vous permet d’inviter un ami qui ne possède pas le jeu, ce qui est toujours un très bon point.

En débarquant sur Switch, une console familiale, et en proposant des doublages et des sous-titres dans de nombreuses langues, It Takes Two gagne en accessibilité. Néanmoins, n’oublions pas que le titre exige des joueurs et joueuses qu’ils soient capables de diriger leur personnage et de gérer la caméra dans un environnement en 3D, ce qui peut être une difficulté pour les novices.

N’apportant aucune nouveauté sur le plan du contenu, ce portage d’It Takes Two s’adresse avant tout aux joueurs et joueuses qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir cette petite pépite et, éventuellement, à ceux qui ne supportent pas les sous-titres. C’est un vrai plaisir de retrouver ce très chouette titre sur la console hybride de Nintendo.