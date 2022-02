It Takes Two passe le cap des 5 millions d’exemplaires vendus

It Takes Two a tout raflé en 2021, au point de devenir le jeu de l’année aux Game Awards. Une sacrée consécration pour Josef Fares et ses équipes, qui avaient déjà écoulé beaucoup d’unités en 2021 puisque la dernière fois que l’on avait eu droit à des chiffres, le titre s’était vendu à 3 millions d’exemplaires. Quelques mois plus tard, le titre a encore franchi un nouveau palier.

Donc au moins 10 millions de personnes au compteur

5… that’s FIVE million copies of #ItTakesTwo sold! 😳💥🥳 Our team is absolutely stunned just thinking about how many players have now enjoyed our game! 😍 — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 4, 2022

C’est le studio Hazelight qui l’annonce lui-même sur Twitter : It Takes Two vient de franchir la barre des 5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde depuis sa sortie. Un score remarquable, d’autant plus qu’avec son concept unique, cela veut dire que 10 millions de joueurs et de joueuses ont tenté l’expérience.

En réalité, c’est même bien plus que cela, puisque le titre est disponible depuis quelques temps sur le Xbox Game Pass, ce qui montre que même avec ce genre de service, le titre continue à bien se vendre. Une nouvelle preuve de la popularité du titre, qui va bientôt être adapté sur petit ou grand écran, voire les deux.

It Takes Two est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.