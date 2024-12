Le légendaire Jean-Claude Van Damme fait son entrée dans le monde de Hitman: World of Assassination

Du grand écart au programme

JCVD va donc prêter ses traits à une nouvelle cible fugitive au sein Hitman: World of Assassination. Celle-ci débarquera dans le jeu via le DLC Splitter Pack, où l’acteur interprétera le rôle de Max Vaillant, un ancien opérateur de l’ICA qui est présumé mort mais qui se retourne contre son ancien employeur dans le but de voler des données.

La mission se déroulera à Chongqing et il faudra accomplir trois défis, dont protéger un membre de l’ICA et évidemment tuer Max Vaillant. Voici ce que Van Damne a à dire sur son personnage :

« Max Valliant est un personnage très divertissant, qui incarne parfaitement l’énergie d’un méchant de film d’action. Il est impitoyable et bien sûr, il sait faire le grand écart ! The Splitter est une mission captivante et, comme dans tout bon film d’action, les joueurs de Hitman auront droit à quelques surprises… mais je leur laisse le plaisir de les découvrir par eux-mêmes. »

Cette mission sera accessible gratuitement pour les nouveaux venus grâce au Pack de Démarrage Gratuit, tandis que le reste de la communauté pourra aussi tester le DLC gratuitement, mais avec une seule tentative au compteur. Pour y jouer plus longtemps, il faudra débourser la somme de 4,99 €. Le pack Splitter contiendra :

Un accès permanent à « Replication » – Un contrat Arcade en deux niveaux mettant en scène la Cible Fugitive The Splitter.

Le Splitter SMG

Le couteau kukri Splitter

La VHS « Good Quar Vol. 3 »

Un ensemble de six objets cosmétiques pour la planque du mode Freelancer, inspirés de la Cible Fugitive.

Vous pourrez télécharger ce DLC dès le 12 décembre dans Hitman: World of Assassination, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une mise à jour pour la compatibilité PS5 Pro du jeu sera disponible à la même date, avec un affichage à 60 images par secondes.