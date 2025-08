Invincible VS : Omni-Man rejoint sans surprise et avec fracas le casting du jeu de combat de Skybound

Annoncé en juin, Invincible VS incarne l’adaptation vidéoludique évidente de l’œuvre de Robert Kirkman, où les combats y font rarement dans la dentelle. Petit à petit, le jeu développé par Quarter Up nous dessine les contours de son roster qui sera à notre disposition. Après l’explosif Rex Splode et l’imposant Battle Beast, le prochain à faire démonstration de son gameplay et à rejoindre officiellement le casting n’est autre qu’Omni-Man. Et comme dans le comics et l’animé, papounet est là pour tacher les costumes.