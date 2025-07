L’impitoyable Battle Beast rejoint le casting du jeu de combat Invincible VS

Un casting très large à prévoir

Skybound Games et le studio Quarter Up confirment aujourd’hui à l’occasion de la Comic-Con que Battle Beast sera bien l’un des personnages jouables d’Invincible VS. On le découvre dans une nouvelle vidéo fortement très sanglante, étant donné que Battle Beast n’est pas vraiment connu pour sa finesse, et qu’il aime bien écrabouiller ses adversaires (Mark s’en souvient encore).

Et puisque la Comic-Con vient d’ouvrir ses portes à San Diego, IGN a pu s’entretenir avec Robert Kirkman, le créateur de la série, à propos de ce jeu. L’auteur a ainsi déclaré qu’il fallait s’attendre à un casting assez massif pour Invincible VS :

« Si vous êtes fan des comics ou de la série et que vous vous dites : « Oh, il y a un jeu de combat qui arrive, qui j’aimerais jouer ? », il y a 99 % de chances qu’ils soient dedans. Je dirai juste ça. C’est un spoiler. Je pourrais avoir des ennuis pour ça. Je ne sais pas. Le casting va être absolument incroyable. Je suis tellement content que nous ayons annoncé Battle Beast. Impossible de faire un jeu de combat Invincible sans que Battle Beast soit l’un des personnages jouables. Il y a d’autres personnages comme celui-là qui seront très probablement dedans. On verra bien. Nous avons beaucoup d’annonces à faire. Il y a une équipe vraiment formidable qui travaille dessus et j’ai hâte que les gens découvrent tout ce qui se passe. »

Invicible VS est prévu pour le courant de l’année 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Selon Kirkman, on devine qu’il ne faudra pas attendre la fin de l’année, puisqu’il déclare que le jeu arrivera « plus vite qu’on ne pourrait le penser ». Une sortie au premier trimestre ?