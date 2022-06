Accueil » Actualités » I Am Future se la joue simulation post-apocalyptique et débarquera en 2022 sur PC

Les annonces de jeux se sont succédées durant cette semaine de multiples conférences numériques. Allant des jeux indés aux jeux AA voire AAA chez certains, beaucoup de jeux sont prévus pour la fin de l’année 2022, à l’instar de I Am Future, le nouveau jeu du studio arménien Mandragora, déjà créateurs de Freaky Awesome et Skyhill notamment, présenté lors de la Guerilla Collective 2022 du 11 juin ou encore lors du PC Gaming Show du 12 juin.

L’Hyper-Nation de l’hibernation

Dans ce trailer de l’histoire de I Am Future, nous comprenons que notre héros se réveille après une longue hibernation, mais que son vaisseau de sommeil est resté bloqué sur Terre, tandis que celle-ci s’est littéralement métamorphosée.

Au sommet d’un building entouré d’eau dans la ville de Cosmopolis, notre homme va devoir bâtir une nouvelle base puisqu’il peut désormais seul profiter du grand soleil et de la vue imprenable qui se dessine à lui, puisque la nature a naturellement repris ses droits.

On n’oublie pas la barbe de trois (mille) jours

Lors de la Guerrilla Collective, I Am Future avait également dévoilé une bande-annonce de gameplay, permettant de nous faire une idée plus précise de ce qui nous attend. Fabriquez votre base à partir des matériaux trouvés, utilisez votre bras bionique à multiples facettes pour vous en sortir, faites-vous aider d’un petit robot, afin d’accroitre votre base et vos récoltes par exemple ou encore pour visiter les vestiges d’un ancien monde mystérieux.

A noter que I Am Future est pour l’heure prévu pour 2022, uniquement sur PC. Vous pouvez d’ailleurs retrouver la page Steam du jeu pour l’ajouter à votre Wishlist.