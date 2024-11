I Am Future : Le jeu de survie post-apocalyptique cozy de Mandragora et tinyBuild sortira d’accès anticipé le 13 novembre sur PC

Cosmopolis révèlera tous ses secrets très bientôt

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous invite à incarner un protagoniste se réveillant sur le toit d’un gratte-ciel envahi par la végétation et découvrant un monde de Cosmopolis en ruines. Afin de comprendre ce qui a provoqué son effondrement, nous devrons apprendre à survivre dans ce nouvel univers inconnu et peuplé de dangers divers et variés en construisant notre propre base et des gadgets à partir des ressources à notre disposition, concevoir différents compagnons automatisés et explorer les lieux qui nous entourent.

En plus de dévoiler la date de fin de l’accès anticipé de sa production, le studio arménien a diffusé une longue vidéo partageant les ajouts et changements apportés par cette mise à jour. Outre la fin du scénario, elle inclura notamment du contenu et des fonctionnalités inédites liées à la Tour intelligente, la R&D, l’agriculture, la pêche, la cuisine, le recyclage, la progression et la téléportation. Notez que ce n’est pas tout puisque les développeurs ont également prévu de continuer de soutenir le jeu par la suite.

Rendez-vous la semaine prochaine pour le lancement de la 1.0 d’I Am Future sur PC via Steam.