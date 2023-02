Accueil » Actualités » I Am Future : Le jeu de simulation et de survie post-apocalyptique sortira en accès anticipé le 18 mai sur PC

Présenté lors du Guerilla Collective et du PC Gaming Show diffusés en juin 2022, I Am Future a refait surface hier après plusieurs mois de silence radio. Par l’intermédiaire d’un trailer musical à l’ambiance légère et décalée, le jeu de simulation et de survie post-apocalyptique développé par Mandragora (Freaky Awesome, Skyhill…) et édité par tinyBuild Games a annoncé qu’il sortira en accès anticipé le 18 mai prochain sur PC via Steam.

Une démo disponible dès maintenant

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette production, celle-ci nous invite à incarner un personnage se réveillant d’un sommeil cryogénique sur le toit d’un gratte-ciel abandonné, envahi par la végétation et entouré par l’océan. Se rendant compte que les habitant(e)s de la Terre entière ont été évacué(e)s et n’ayant plus aucun souvenir de ce qui a provoqué cela, il va devoir entretenir son territoire dans le but de survivre et percer tous les secrets de ce nouveau monde.

En attendant le lancement de son accès anticipé, notez qu’il est possible d’avoir un premier aperçu d’I Am Future grâce à une démo gratuite disponible dès maintenant sur Steam.