Humankind 2 : Un épisode qui souhaite être une vraie suite du 4X historique au tour par tour de 2021

Avant de poursuivre, sachez que ces premières impressions sur Humankind 2 se basent essentiellement sur une « démonstration de gameplay en hands-off » vue dans le cadre d’un événement presse qui s’est tenu le vendredi 9 octobre en ligne et distanciel. Organisé par Amplitude Studios, il ne nous a pas permis d’essayer le titre par nous-mêmes. Toutefois, nous en avons eu un petit aperçu en regardant notamment Benoit Humbert et Balthazar Auger, respectivement Game Director et Lead Game Designer sur le projet, y jouer pendant environ 45 minutes, par l’intermédiaire d’un stream diffusé sur Discord. Notez également que l’auteur de cet article se considère plutôt habitué au genre du 4X (Civilization, Stellaris…) mais encore comme un néophyte des productions d’Amplitude Studios, bien qu’il ait fait le test d’Endless Legend 2 et pris le temps nécessaire de lancer une partie de Humankind en amont de l’événement.

Repenser comment les civilisations évoluent à travers le temps

Comme son prédécesseur, Humankind 2 est un 4X au tour par tour qui nous invitera à revivre et/ou réécrire les moments marquants de l’Histoire à la tête de diverses civilisations, du Néolithique à l’époque contemporaine. Cependant, cet opus a pour objectif d’être une vraie suite de l’épisode commercialisé il y a cinq ans, et non une « simple » version améliorée. C’est pourquoi, Amplitude Studios a choisi d’effectuer une grosse refonte du gameplay de la licence, en cherchant à « repenser comment les civilisations évoluent à travers le temps » et tout en en profitant pour « renforcer l’immersion culturelle » propre à chaque faction.

Afin de nous exposer sa vision de manière un peu plus concrète, l’entreprise parisienne a relancé une partie en mode « Historique », un mode de jeu inédit qui nous confiera la gestion d’une civilisation à l’emplacement réel sur lequel elle est censée se trouver à un instant T de l’Histoire si nous avons bien compris. Direction donc l’Antiquité, aux côtés des Égyptiens !

Nous emmenant aux abords de la vallée du Nil, cette sauvegarde nous a permis de constater que le 4X semble bien parti pour nous proposer une réalisation au moins tout aussi convaincante que celle d’Endless Legend 2. Un travail rigoureux et soigné a été effectué autour de la direction artistique. Les détails graphiques promettent d’être plus nombreux. Quant à l’interface, elle nous a paru moins bordélique et mieux pensée que dans Humankind.

Toutefois, les développeurs ont surtout opté pour ce cadre en vue de mettre en avant son biome désertique car, après avoir activé le filtre affichant à l’écran les ressources exploitables sur le terrain de jeu, nous y avons effectivement remarqué une subtilité. Outre de la Nourriture et des points d’Industrie, certaines cases hexagonales génèrent de l’Eau à cet endroit mais, puisque nous sommes à proximité du Sahara, elles sont logiquement peu nombreuses. Par conséquent, comment allons-nous nous développer correctement dans ces conditions ? Pareil dans le cas où nous souhaiterions nous établir dans une contrée plus froide, telle que le Groenland par exemple. Comment y prospérer étant donné que, là-bas, c’est la nourriture qui risquera de nous faire défaut ?

Pour trouver des réponses à toutes ces questions, il faudra se tourner vers un nouvel arbre dit « d’Adaptation ». Conçu pour fonctionner en complément de celui dédié à la recherche scientifique, il contiendra de nombreux moyens de « dompter » les contraintes naturelles auxquelles nous serons confrontés et, puisqu’il en existera un pour chaque biome présent in-game, il devrait également nous aider à percevoir chaque zone de la carte comme une opportunité à exploiter. Reste encore à savoir si ce système sera suffisamment profond et bien huilé pour aller jusqu’à nous empêcher totalement de songer à recommencer une run ou charger une ancienne sauvegarde dans la situation où un emplacement ne nous plairait finalement pas.

Notez aussi qu’un troisième arbre sera accessible, celui des Coutumes. Par son biais, nous pourrons débloquer divers bonus utiles mais, attention, nous ne pourrons en activer simultanément qu’un nombre limité pendant une partie. De plus, sachez que, si nos relations diplomatiques avec les autres civilisations sont assez bonnes, nous aurons la possibilité de faire de la Culturation, ce qui nous ouvrira la porte à des Adaptations et Coutumes supplémentaires.

Vous l’aurez compris, Amplitude Studios a vraiment pour objectif de nous plonger au cœur d’une expérience très différente de celle de 2021 avec cette refonte : celle où chaque Culture est directement influencée par son environnement et les civilisations qui l’entourent (et inversement !). Et ce n’est qu’en apprenant à en maîtriser chaque spécificité que nous déverrouillerons de nouvelles factions à travers les âges.

Un gameplay riche, complexe mais plus accessible en perspective

Toujours pendant l’événement presse, Benoit Humbert et Balthazar Auger ont confirmé que de nombreuses autres modifications viendront bousculer nos habitudes et repères dans Humankind 2, telle que celle liée au dérèglement climatique. Concrètement, toutes les civilisations risqueront de bouleverser « l’ordre naturel » en fonction de leurs actions effectuées en cours de partie. Ça signifie que différents phénomènes plus ou moins durables et intenses seront susceptibles de se manifester à divers endroits de la carte. Cependant, si nous avons bien compris ce que les deux membres de la société française ont voulu nous dire à ce sujet, ils ne prendront pas la forme de tempêtes, tornades, ou encore sécheresses, étant donné que ces « aléas » météorologiques seront absents dans un premier temps.

Au lancement, les phénomènes auxquels nous serons potentiellement confrontés devraient être bien plus puissants, au point de modifier les caractéristiques des biomes présents sur l’ensemble du terrain de jeu. Même si cet aspect du gameplay demeure assez flou au moment d’écrire ces lignes, nous pourrions imaginer une situation où, par exemple, nous nous retrouverions à devoir nous développer dans un environnement polaire « façon Frostpunk », alors qu’initialement nous nous étions installés dans une région plus tempérée. Dans ce cas, nous serons obligés de nous adapter pour continuer d’y vivre.

Les développeurs souhaitent également améliorer la dimension « Accessibilité » de l’expérience, sans dénaturer ni sacrifier sa richesse et complexité. Comme dans Endless Legend 2, le titre devrait donc intégrer des tutoriels plus nombreux et mieux pensés que dans Humankind. De plus, un mode « Prologue » y sera implémenté, pour faciliter la prise en main des néophytes, et le rythme de la progression va être retravaillé, afin qu’il puisse davantage convenir aux joueurs et joueuses adeptes des sessions de jeu plutôt courtes (1h maximum environ) et pas uniquement aux fans de productions chronophages.

En vrac, notez aussi que des ajustements sont à prévoir en ce qui concerne la Diplomatie, le système de Lois/Institutions, et la Religion, dans la logique de la refonte du gameplay opérée par Amplitude et l’objectif de nous proposer des choix à conséquences moins binaires in-game. La phase de jeu se déroulant pendant le Néolithique sera légèrement simplifiée (zone d’exploration moins grande, meilleure lisibilité des environs, etc.) Les combats stratégiques, points de gloire/renommée, ainsi que plusieurs conditions de victoires et fin de partie ont été conservés.

Là encore, comme dans Endless Legend 2, les villes vont gagner en microgestion, grâce à l’ajout d’une mécanique de « Rôles » nous laissant associer chaque type de population à une classe sociale précise. Enfin, la narration aura toujours une place assez importante dans l’expérience, par l’intermédiaire d’événements divers et variés et la présence d’un narrateur qui essaiera toutefois d’être « moins dans le jugement qu’auparavant ».

Humankind 2 ne cache clairement pas son intention de chercher à être une vraie suite du 4X historique au tour par tour commercialisé en 2021. Rien qu’avec les nouvelles fonctionnalités liées aux biomes et au climat, la vision bouleversée de l’expérience de jeu qu’Amplitude Studios souhaite nous offrir s’est déjà pleinement ressentie à travers la démonstration de gameplay proposée par l’entreprise parisienne. Et honnêtement, elle est très prometteuse. Cependant, nous restons un minimum prudents car il nous parait évident que les développeurs ont encore beaucoup de travail à fournir avant que le titre ne soit réellement prêt à sortir, même dans le cadre d’un lancement en accès anticipé. Les bases sont là, elles semblent déjà solides et avoir un gros potentiel, mais il reste à savoir si elles seront réellement convaincantes au moment de prendre le jeu en main par nous-mêmes. Verdict attendu en 2027 sur PC, sans plus de précisions pour l’instant.