Horizon Forbidden West dévoile les bonus de précommande de son DLC Burning Shores

Dans un peu moins d’un mois maintenant, l’aventure d’Aloy va se poursuivre avec l’arrivée d’une grosse extension pour Horizon Forbidden West, qui devrait nous faire explorer une zone différente de ce monde dévasté. Ce DLC massif, uniquement disponible sur PS5, n’a pas dévoilé beaucoup de choses en dehors de son nom, Burning Shores, et d’un teaser, mais Sony et Guerilla Games estiment que cela suffit à ce que les fans du jeu se ruent d’ores et déjà sur la précommande de ce nouveau contenu, prévu pour le 19 avril.

Une tenue et un arc en bonus

Puisque l’utilité de précommander un DLC numérique est quasiment nulle, le studio s’est dit qu’il fallait bien offrir autre chose pour appâter celles et ceux qui ont envie de jouer à Burning Shores sans attendre les retours sur ce DLC.

C’est pourquoi les précommandes ont commencé un peu plus tôt dans la journée avec un petit bonus pour espérer que certains franchissent le pas. En cas de précommande pour l’extension, vous recevrez donc la Tenue Marée noire ainsi que l’Arc de précision Marée noire, tous deux illustré dans un nouveau trailer. Pas sûr que cela suffise à déclencher beaucoup de précommandes, mais si vous êtes certains d’acheter ce DLC et que vous souhaitez obtenir un petit cadeau en plus, vous savez ce que vous pouvez faire.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.