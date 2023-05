Honor of Kings World : L’action-RPG fait le beau avec une nouvelle vidéo centré sur le multijoueur

La licence Honor of Kings n’est pas encore particulièrement bien ancrée chez nous, mais en Asie, c’est toute autre chose. Autant vous dire que la sortie de Honor of Kings World est donc particulièrement attendue, et le jeu possède maintenant une telle aura qu’il arrive à séduire les joueurs et joueuses en Occident grâce à son approche action-RPG et ses visuels accrocheurs. Le jeu avait déjà donné de ses nouvelles en fin d’année dernière, et il nous revient aujourd’hui avec un nouveau trailer.