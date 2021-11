Honor of Kings: World, un nouvel Action-RPG en monde ouvert annoncé

Vous connaissez peut-être Honor of Kings, le MOBA le plus lucratif en Chine qui génère des revenus records. Visiblement, Tencent Games a bien observé la stratégie de son concurrent principal, Riot Games, car comme pour League of Legends, l’univers de Honor of Kings est sur le point de s’étendre avec un nouveau jeu.

Une proposition qui laisse rêveur

TiMi Studio Group et Tencent Games ont récemment levé le voile sur Honor of Kings: World, un projet ambitieux qui a eu droit à sa première vidéo de gameplay (relayée par Gematsu).

Le titre se présente comme un Action-RPG en monde ouvert dans lequel on sera amené à voyager dans l’univers du MOBA, avec des batailles contre des grandes créatures qui ne sont pas sans rappeler Monster Hunter. Le gameplay est cependant nettement plus dynamique que dans la série de Capcom, avec beaucoup d’effets spéciaux qui en mettent plein les yeux, et une mise en scène très soignée. Liu Cixin, écrivain de science-fiction, participe au projet pour donner vie à ce monde.

Pour le moment, Honor of Kings: World n’a pas de date de sortie, mais Tencent indique bien que la sortie se fera de façon simultanée partout dans le monde, histoire de montrer la grande ambition derrière le projet. Aucune plateforme n’a été annoncée pour l’instant, mais on imagine que l’on vise le PC et les consoles de nouvelle génération uniquement.