Honor of Kings: World : L’action-RPG en monde ouvert de Tencent s’offre un trailer de gameplay de 6 minutes

Encore une vidéo sans date, fenêtre ni plateforme(s) de sortie

Visuellement toujours aussi intrigant et assez impressionnant, le jeu prenant place dans l’univers du MMO chinois Honor of Kings alterne de façon variée et bien rythmée entre séquences d’exploration, cinématiques et phases de combat. Il profite aussi de l’occasion pour mettre un peu plus en scène différents personnages, dont le protagoniste, ses allié(e)s ainsi qu’un ennemi marionnettiste qui semble particulièrement redoutable à affronter.

S’il est vrai que tout ça donne plutôt envie, malheureusement, il faudra s’en contenter car aucune autre information sur la production n’a été partagée par les développeurs. Pour rappel, Honor of Kings: World ne dispose d’aucune date, fenêtre ni même plateforme(s) de sortie pour le moment. Cependant, au vue des ambitions qu’il y a derrière, nous pouvons logiquement supposer que ce titre est taillé pour tourner au minimum sur PC. A suivre.