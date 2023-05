Honkai Star Rail présentera sa version 1.1 ce vendredi 26 mai

Trois personnages à découvrir

Et voilà, le rendez-vous est pris pour voir ce que HoYoverse compte nous réserver pour la suite de son dernier jeu événement. Il faudra suivre le livestream du vendredi 26 mai à 13h30 pour savoir ce que la version 1.1 de Honkai Star Rail nous réserve, même si on en a déjà une petite idée.

Car le livestream en question laisse déjà apparaître trois personnages, qui seront centraux dans cette mise à jour, à savoir Silver Wolf, Luocha et Yukong, qui seront donc bientôt jouables via l’arrivée de nouvelles bannières. On espère aussi y découvrir la suite de l’histoire principale et de nouveaux événements à effectuer pour nous occuper pendant encore quelques semaines.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android, mais il arrivera également plus tard sur les consoles PlayStation. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.