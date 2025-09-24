Honkai Star Rail passe à sa version 3.6 avec deux « nouveaux » personnages à obtenir

Deux personnages à redécouvrir

Cette nouvelle mise à jour de Honkai Star Rail peut être téléchargée dès maintenant, et vous permettra notamment de continuer la quête principale du jeu, toujours sur Amphoreus. Cette suite mettra surtout en avant les personnages d’Evernight (ou Nocturna en français) et de Dan Heng version « Permansor Terrae ». Vous l’aurez compris si vous jouez au titre depuis un moment, ces deux personnages sont déjà connus (March 7th dans le cas de Nocturna) mais apparaissent ici sous une nouvelle forme à invoquer.

C’est Nocturna qui ouvre le bal, et on a droit à une vidéo de présentation pour nous montrer son lien avec notre coéquipière de toujours sur l’Astral Express. Dans trois semaines, Dan Heng version « Permansor Terrae » pourra à son tour être invoqué, mais notez qu’un exemplaire gratuit du personnage sera distribué (à récupérer avant le début de la version 4.0 du jeu.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.