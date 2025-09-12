Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.6 du jeu (Evernight, Dan Heng Permansor Terrae, nouveau mode…)

Nos deux alliés de toujours se transforment

Cette nouvelle version de Honkai Star Rail nous permettra de continuer la quête d’Amphoreus avec une nouvelle mission pionnière, qui sera particulièrement centrée sur Dan Heng et sur March 7th. Pardon, Evernight, puisque cette dernière aura ici droit à une nouvelle forme, tout comme Dan Heng. On ira explorer la tombe d’un Titan au nom inconnu, pour y rencontrer de nouveaux ennemis, dont un boss inédit.

Les bannières de la version 3.6

Evernight (Nocturna en VF) est donc une version un peu différente de March 7th, qui sera cette fois-ci un personnage 5 étoiles de type Glace suivant la voie du Souvenir. Elle peut invoquer des pieuvres qui vont augmenter leurs dégâts au fil du combat, et c’est en perdant des PV que le cumul des attaques des pieuvres va augmenter.

Dan Heng s’offre quant à lui une version « Permansor Terrae », là encore en rareté 5 étoiles. Il sera de type Physique et suivra la voie de la Préservation. Il sera en mesure d’invoquer un dragon capable de protéger ses alliées, qui pourra également attaquer via des attaques de suivi. Il désignera un allié spécifique lors de l’utilisation de sa compétence, qui donnera à ce personnage la propriété du dragon. Cela marchera donc même lorsque Phainon est seul sur le terrain (le dragon sera considéré comme l’invocation de Phainon).

Et surprise, un exemplaire de Dan Heng Permansor Terrae sera distribué gratuitement dès le 15 octobre, et ce jusqu’à la version 4.0 du jeu. Vous obtiendrez aussi les matériaux nécessaires pour augmenter le niveau du personnage jusqu’à 60.

Pour ce qui est des bannières, Evernight sera présente dans la première partie de la mise à jour, aux côtés de La Grande Herta. La seconde partie de la mise à jour proposera Dan Heng Permansor Terrae et Anaxa.

Les événements de la version 3.6

Le premier événement du jeu sera centré sur les « dinosaures » adorables d’Amphoreus. On obtiendra ici un bébé qu’il faudra pouponner et éduquer tout au cours de sa croissance. Un vrai petit compagnon qui sera au cœur de différents mini-jeux, comme du toilettage ou des quiz. Il sera même possible de lui attribuer quelques vêtements.

On notera le retour du jeu avec les « otaries » qui sera jouable en multijoueur, avec de nouvelles créatures aux effets différents à découvrir. Même chose pour le simili Candy Crush, qui aura cette fois-ci un mode Battle Royale dans lequel la personne au score le plus bas sera éliminée à chaque tour.

Un événement de combat lié à Penacony nous demandera de nous défaire de vagues d’ennemis avec une boite surprise qui viendra apporter des effets aléatoires pour nous aider.

De plus, un mode permanent de difficulté très élevée sera mis en place. Ici, vous aurez besoin de trois équipes pour faire face à trois boss différents. On obtiendra en récompense une sorte de dé variable qui permet d’orienter les statistiques à augmenter lors de l’utilisation d’un vrai dé variable. Une monnaie pour débloquer des récompenses esthétiques, comme un animal de compagnie, sera aussi mise en place.

Enfin, 10 tickets d’invocation seront distribués, tandis que 2 nouveaux sets d’artéfacts verront le jour. On aura aussi droit aux habituels événements pour les doubles récompenses.

Les codes jades stellaires

Vous trouverez ici la liste des codes distribués pour obtenir des jades stellaires et d’autres récompenses, qui ne sont valables que quelques heures :

WTK9Z6EMQPEP

AA39GPEL9NHB

QSJQZ7WL9PZX

Quand sortira la version 3.6 de Honkai Star Rail ?

La version 3.6 de Honkai Star Rail sera disponible dès le mercredi 24 septembre prochain, tôt dans la matinée. Une maintenant aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des jades stellaires en guise de compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.