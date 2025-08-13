Honkai Star Rail passe à sa version 3.5 et continue d’ajouter de nouveaux personnages d’Amphoreus

Le retour d’un archétype délaissé

Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 3.5 de Honkai Star Rail et découvrir quelques-une de ses nouveautés, à commencer par un nouveau personnage 5 étoiles. Il s’agit de Hysilens, de type Physique et de la voie de la Nihilité, qui a pour but de relancer complétement l’archétype des dégâts sur la durée, afin de bousculer un peu la méta établie du moment. C’est d’ailleurs pour cette raison que Kafka est de retour dans les bannières d’invocation.

Quelques événements spéciaux vous attendent durant cette version 3.5 en plus de la nouvelle quête pionnière, et après cela (d’ici trois semaines), ce sera au tour de Cerydra de faire son entrée en jeu, qui sera de type Vent suivant la voie de l’Harmonie.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.