Honkai Star Rail passe à sa version 3.5 et continue d’ajouter de nouveaux personnages d’Amphoreus

La version 3.4 de Honkai Star Rail a permis à HoYoverse de s’en mettre plein les poches grâce à une collaboration avec l’anime Fate/Stay Night, mais aussi grâce à la sortie du personnage de Phainon, qui est en quelque sorte le protagoniste de l’actuelle quête principale du gacha. L’aventure se poursuit aujourd’hui sur la planète Amphoreus avec l’arrivée de la version 3.5, qui permet de découvrir une nouvelle quête pionnière ainsi que deux personnages 5 étoiles supplémentaires.
Le retour d’un archétype délaissé
Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 3.5 de Honkai Star Rail et découvrir quelques-une de ses nouveautés, à commencer par un nouveau personnage 5 étoiles. Il s’agit de Hysilens, de type Physique et de la voie de la Nihilité, qui a pour but de relancer complétement l’archétype des dégâts sur la durée, afin de bousculer un peu la méta établie du moment. C’est d’ailleurs pour cette raison que Kafka est de retour dans les bannières d’invocation.
Quelques événements spéciaux vous attendent durant cette version 3.5 en plus de la nouvelle quête pionnière, et après cela (d’ici trois semaines), ce sera au tour de Cerydra de faire son entrée en jeu, qui sera de type Vent suivant la voie de l’Harmonie.
Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.
