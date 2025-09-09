Hollow Knight Silksong : Un premier patch va venir ajuster la difficulté au début du jeu

Quelques boss vont se calmer

Que Hollow Knight Silksong soit difficile est une chose, mais qu’il soit très exigeant d’entrée de jeu en est une autre pour une partie de la communauté. Les premières heures du jeu se trouvent être assez impitoyables et beaucoup pointaient du doigt un souci d’équilibrage, notamment envers les ennemis basiques qui font autant de mal qu’un boss.

Team Cherry a entendu ces retours, et prépare déjà un patch. Celui-ci est même disponible sur Steam et GOG via la branche bêta de Steam, mais il devrait arriver chez tout le monde dès le milieu de semaine prochaine. Au programme, quelques ajustements qui concernent surtout le début du jeu, particulièrement sur certains des premiers boss. De quoi soulager celles et ceux qui peinent à profiter des premiers instants du jeu, tout en les aidant à mieux prendre leurs marques pour la suite. Le patch note est déjà accessible sur Steam.

Hollow Knight Silksong est disponible sur PC (via Steam et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (et sur Xbox Game Pass), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.