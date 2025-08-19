Gamescom 2025 : Où regarder l’Opening Night Live ce soir ? Tout ce qu’il faut savoir

Quels jeux seront montrés à l’Opening Night Live 2025 ?

Comme Geoff Keighley est incapable de garder tous ses secrets, on connait déjà une bonne partie du programme de l’Opening Night Live de ce soir. L’un des premiers rendez-vous sera centré autour de la présentation de Call of Duty: Black Ops 7, qui devrait présenter des premières images de gameplay.

Autre jeu déjà confirmé, Resident Evil Requiem qui viendra nous faire frissonner, au même titre que Silent Hill f. Voici les jeux d’ores et déjà confirmés pour l’Opening Night Live de la Gamescom 2025 :

Et puis reste l’interrogation Hollow Knight Silksong. D’accord, le jeu nous a fait faux bond à de nombreuses reprises, mais il sera pourtant jouable dans les allées du salon allemand. De plus, Geoff Keighley s’est amusé à poster une image de lui avec un nez de clown, faisant référence à un meme bien connu sur le jeu, qui est dégainé à chaque fois qu’il manque une conférence. La cérémonie s’attardera également sur la saison 2 de l’adaptation de Fallout, avec un premier teaser.

À quelle heure aura lieu l’Opening Night Live 2025 ?

L’Opening Night Live est l’une des rares conférences que le public français peut suivre sans faire une nuit blanche, étant donné que le show se déroule en Allemagne. Rendez-vous donc à 20 heures (heure de Paris) ce 19 août pour visionner cet Opening Night Live.

Le live commencera officiellement à 19 heures avec un pré-show qui devrait démarrer à 19h30, et qui comportera quelques petites annonces avant le show principal. L’émission devrait en toute logique durer 2 heures et se terminer vers 22 heures.

Où regarder l’Opening Night Live 2025 ?

Vous pourrez visionner l’Opening Night Live 2025 directement sur la chaîne YouTube des Game Awards, avec la vidéo live postée ci-dessus. La cérémonie sera aussi diffusée sur les chaînes Twitch et YouTube de la Gamescom.

Bien entendu, si vous ne pouvez (ou ne voulez) pas regarder l’émission en direct, comptez sur nous pour vous offrir un résumé de toutes les informations à retenir. Une partie de notre équipe sera aussi sur place toute la semaine pour vous rapporter tout plein d’impression sur les jeux les plus marquants du salon, mais aussi sur les titres un peu plus confidentiels.