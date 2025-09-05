Hollow Knight Silksong a réalisé des chiffres très impressionnants sur Steam en quelques heures

Tout le monde était au rendez-vous pour Hornet

Le jeu de Team Cherry n’est en ligne que depuis quelques heures, ce qui veut dire que le studio n’a pas encore eu le temps de faire les comptes ni de fournir des premiers chiffres de ventes. En revanche, on peut aller faire un tour chez Steam pour avoir une première idée de l’engouement autour de Hollow Knight Silksong.

Rapidement, en quelques minutes, le titre est parvenu à dépasser la barre des 100 000 personnes connectées alors même que la plateforme de Valve n’était pas encore tout à fait opérationnelle. Ce qui veut dire qu’il ne lui aura même pas fallu une heure pour dépasser le pic de connexions du premier Hollow Knight, que celui-ci avait atteint il y a deux jours avec plus de 72 000 personnes. Puis, quelques heures plus tard, Hollow Knight Silksong a dépassé les 535 000 personnes connectées en simultané, soit le 18ème plus gros pic du genre sur Steam. Et si l’on enlève les jeux multijoueurs de l’équation, ce pic est l’un des plus importants réalisés par un jeu solo.

Et ce n’est pas encore le week-end. Allez maintenant savoir si le jeu fera mieux au cours des prochains jours, mais n’oublions pas non plus qu’il est disponible sur toutes les plateformes, dont le Xbox Game Pass. On tient donc là l’un des succès les plus importants de l’année, en moins de 24 heures.