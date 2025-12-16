Hollow Knight arrive sur Switch 2 et va se mettre à jour sur toutes les plateformes en 2026
Team Cherry n’a décidément pas chômé depuis le lancement de Hollow Knight: Silksong. Non content d’avoir travaillé sur une nouvelle extension gratuite pour le dernier jeu en date de la saga, il a aussi décidé de remettre à neuf le premier Hollow Knight. Notamment avec la sortie d’un nouveau portage, sans oublier les autres versions du jeu via une mise à jour assez significative.
Une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs Switch
Commençons par une bonne nouvelle pour les utilisateurs Nintendo Switch 2, avec la sortie d’une version dédiée à cette console pour Hollow Knight. Ce portage Switch 2 apporte quelques changements bienvenus pour la console de Nintendo, comme un framerate amélioré et une meilleure résolution, avec des effets visuels un peu plus corrects que sur la première Switch. Cette version sortira dans le courant de l’année 2026, et pour ne rien gâcher, la mise à niveau sera gratuite si vous possédez déjà la version Switch de Hollow Knight.
De plus, cela va s’accompagner d’une mise à jour globale pour toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est disponible. Celle-ci corrigera quelques bugs, mais elle ajoutera surtout certaines fonctionnalités attendues, comme des résolutions 21:9 et 16:10 pour ajouter plus de confort sur certains écrans. Le jeu se mettra aussi en pause lorsque vous accéderez à l’inventaire, tandis que la gestion de la map sera améliorée. Et cela arrive avec tout un tas d’équilibrages, de quoi vous donner envie de relancer une run.
Si vous jouez sur Steam ou GOG, vous pouvez déjà tester une partie de ces fonctionnalités via une bêta avant le lancement officiel de la mise à jour en 2026.
