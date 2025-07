Xbox annonce son programme pour la gamescom 2025, avec Hollow Knight: Silksong jouable pour la première fois

Hollow Knight: Silksong fera aussi la promo de la ROG Ally Xbox

Pour cette édition 2025, Xbox promet une présence particulièrement dense avec un stand de plus de 1000 m² et plus de 120 stations de jeu. Les visiteurs pourront découvrir plus de 20 titres jouables issus des Xbox Game Studios et de partenaires tiers. L’un des temps forts sera la première démo publique de Hollow Knight: Silksong, disponible sur PC mais aussi sur les consoles portables ROG Ally et Ally X embarquant l’intégration Xbox.

Parmi les autres jeux jouables sur le stand, on retrouvera notamment :

Grounded 2

Ninja Gaiden 4 (jouable pour la première fois)

Indiana Jones and the Great Circle, avec une activité spéciale mêlant puzzle et photo

Age of Mythology: Retold et Age of Empires

Microsoft Flight Simulator 2024 (avec de nouveaux contenus à découvrir)

Towerborne

Ara: History Untold

En parallèle, des titres très attendus d’éditeurs tiers seront également jouables, comme Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Borderlands 4, PowerWash Simulator 2, Super Meat Boy 3D, Cronos: The New Dawn. Il sera aussi possible de jouer aux portages de Final Fantasy VII Remake Intergrade et Final Fantasy XVI.

Pour les fans ne pouvant pas se rendre sur place, Xbox organisera deux journées de livestream les 20 et 21 août. La première journée mettra notamment en avant Grounded 2, Call of Duty: Black Ops 7 et Microsoft Flight Simulator 2024, tandis que la seconde journée sera centrée sur Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 et Overwatch 2.

On en profite d’ailleurs pour rappeler que nous serons sur place pour couvrir toutes les nouveautés et les titres jouables de la Gamescom 2025.